Récord Judicial: triplicaron la compensación por fraude y destinaron $6,7 millones al Garrahan

La Justicia Federal homologó un acuerdo de reparación integral que permitirá destinar $6,7 millones a la Fundación que sostiene al Hospital Pediátrico Garrahan . El monto, calificado como una compensación millonaria, proviene de la causa penal contra un comerciante acusado de infracción a la Ley de Marcas por vender mercadería falsificada en el barrio de Once.

El expediente es considerado un ejemplo de la aplicación efectiva del mecanismo de reparación integral, que busca una solución alternativa al conflicto penal a cambio de una compensación económica adecuada.

Triplicaron la negociación judicial y el Garrahan se quedó con $6,7 millones, los detalles de la causa

La causa judicial se inició en mayo de 2023 tras operativos que detectaron el fraude a la propiedad industrial en cuatro locales, culminando con el secuestro de más de mil prendas y accesorios apócrifos.

El comerciante inicialmente ofreció una reparación de $2 millones. Sin embargo, la fiscalía a cargo de Ramiro González consideró que la cifra era «insuficiente».

El fiscal argumentó que la propuesta no guardaba «relación con sus reales posibilidades económicas”, citando los ingresos del acusado y su patrimonio. Ante la postura inflexible de la fiscalía, el imputado se vio obligado a triplicar la oferta inicial.

Finalmente, el comerciante elevó su oferta a $6,7 millones, que serán pagados en tres cuotas actualizadas por inflación.

La fiscalía estableció como condiciones para avalar el cierre de la causa penal:

Que el dinero fuera destinado a una entidad de bien público y de carácter público .

. Que se donara la totalidad de la mercadería falsificada secuestrada a una entidad de bien público.

El juez Sebastián Casanello resolvió homologar el acuerdo, considerando satisfecha la legalidad y razonabilidad de la compensación, y designó a la Fundación Garrahan como la beneficiaria final de los fondos obtenidos del fraude.

El expediente destaca cómo el sistema judicial está aplicando herramientas del nuevo Código Procesal Penal Federal, permitiendo que el producto de un delito se convierta en un beneficio directo para una institución de salud esencial.