El Garrahan celebró un aumento «histórico» de casi el 60% en su presupuesto otorgado por el Gobierno
Desde el hospital lanzaron un posteo para confirmar la suba. "En el Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía", expresaron.
Las autoridades del hospital Garrahan lanzaron un comunicado para confirmar que recibieron un «histórico» aumento en su presupuesto. Indicaron que la suba fue otorgada por el Gobierno de Javier Milei y a su vez adelantaron que el dinero será destinado al personal de salud.
El comunicado fue publicado por el Garrahan en X y comienza destacando que desde «el inicio de la nueva gestión nacional», el hospital «comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia».
«En 2025 ese camino se aceleró como nunca antes e hizo posible que en septiembre se otorgara un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial. Se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital», resaltaron.
Tras esto, el hospital comentó que ahora, «gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional», recibieron un «aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica» el cual será dirigido «al personal de la planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución».
El comunicado del hospital Garrahan
«En el hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país«, expresaron.
Sobre el incremento, el Garrahan en el comunicado señaló que se trata de un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. «Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños», remarcaron.
Finalmente informaron que el personal del hospital recibirá el aumento retroactivo a octubre porque el Garrahan ya «cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno».
«El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido«, concluyeron.
November 4, 2025
