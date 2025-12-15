«Investiguen a esta mafia»: Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia en la premiación de Estudiantes de La Plata. (Foto: Clarín Fotografía)

El cerco político y judicial sobre la conducción del fútbol argentino sumó este lunes un nuevo capítulo de alto impacto. La senadora nacional Patricia Bullrich denunció formalmente al presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

A través de un posteo en sus redes sociales, la exministra de Seguridad fue tajante sobre el objetivo de su presentación: «Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino«.

La denuncia busca internacionalizar el escándalo que sacude a la AFA, llevando las sospechas de corrupción y lavado de dinero al organismo rector del fútbol sudamericano, con sede en Paraguay.

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



– ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

Los cargos: ética y lavado

Según el documento presentado por Bullrich, la denuncia se formula por «presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción».

La senadora apunta directamente a la responsabilidad de Tapia (presidente) y Toviggino (tesorero) en una serie de irregularidades graves:

Conflicto de intereses y falta de transparencia: Se acusa a los dirigentes de vincularse con empresas contratistas del organismo (como el caso de la proveedora del VAR).

Se acusa a los dirigentes de vincularse con empresas contratistas del organismo (como el caso de la proveedora del VAR). Lavado de activos: La denuncia solicita investigar la prevención del lavado dentro de las federaciones miembro, citando «coincidencias temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso».

La denuncia solicita investigar la prevención del lavado dentro de las federaciones miembro, citando «coincidencias temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso». Enriquecimiento: Se menciona la «adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial», en clara referencia a la causa por la mansión de Pilar y la flota de autos de lujo recientemente allanada.

La conexión con «Sur Finanzas»

En su presentación, Bullrich pone el foco en la trama financiera que venimos contando. La denuncia destaca la «investigación paralela sobre Sur Finanzas y la AFA», apuntando a que la cúpula dirigencial utiliza «sociedades interpuestas» para ocultar su patrimonio real.

La senadora, que había prometido ir a fondo contra la dirigencia del fútbol apenas asumió su banca, busca con esta medida que la Conmebol tome cartas en el asunto y evalúe sanciones disciplinarias contra Tapia, quien hoy se encuentra en el centro de la agenda judicial y mediática.

La denuncia de Patricia Bullrich contra Chiqui Tapia y Toviggino