Reducen la prisión preventiva a un joven acusado por el robo afuera de un supermercado en Bariloche

Fidel Romero, imputado por el robo en poblado y banda a un camión con alimentos el 22 de agosto pasado por la noche, cumplirá un mes de prisión preventiva en la Comisaría de Dina Huapi. Así lo dispuso la jueza Romina Martini esta mañana.

El hecho ocurrió el martes pasado cuando unas 15 personas abordaron un camión que estaba estacionado frente al depósito de un supermercado y tras cortar la lona, se apoderaron de varios elementos. La policía solo detuvo a Romero que, durante la persecución, se desprendió de una mochila con cuatro botellas de Fernet.

Dos días después, el juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y dispuso un plazo de investigación por dos meses. También hizo lugar al pedido de prisión preventiva pedido por la fiscal Silvia Paolini por el mismo plazo. Esta última decisión fue impugnada por el abogado defensor de Romero, Marcos Miguel al considerarla «arbitraria».

«Lo primero que manifestó el juez es la escala penal para el robo en poblado y banda que va de los 3 a los 10 años. Pero se está adelantando a un proceso que recién empieza. La persona debe transitar el proceso penal en libertad», argumentó Miguel.

Agregó que no hay riesgo de fuga ya que si bien Romero es oriundo de Comodoro Rivadavia, tiene trabajo y un domicilio en Bariloche desde hace 8 meses. También descartó un posible entorpecimiento de la investigación en tanto Romero dijo que «no conocía a las restantes personas» que participaron en el hecho que se investiga.

«Solo resta la explotación del celular y analizar las cámaras del lugar del hecho. No están dadas las condiciones para mantenerlo privado de su libertad. Además, carece de antecedentes«, esbozó Miguel y pidió que en lugar de la prisión preventiva, el acusado se presente semanalmente en la Fiscalía o en la Comisaría.

Al tomar la palabra, Romero dijo estar arrepentido por el hecho y ratificó que es adicto a las bebidas alcohólicas. «No estaba en mi sano juicio, en mis cabales. Perdí mi trabajo, mi casa y tengo lejos a mi familia. Lo que me cagó fue el alcohol; si no fuera por eso, no estaría acá«, dijo.

La fiscal Paolini insistió en la prisión preventiva de Romero al plantear que su participación está acreditada. «El señor no tenía necesidad de ir a robar. Y lo que se extrajo no fue por necesidad», señaló y acotó que aún quedan varias personas por identificar.

También resaltó que Romero tiene varias causas en trámite. «De modo que no es la primera vez que ingresa a la órbita judicial. Además no era un número reducido de personas. Se vio la impunidad con la que actuaron. El despliegue fue abrumador. Esto perjudicó la tranquilidad social, provocó la alarma colectiva a la sociedad de Bariloche», afirmó al igual que en la audiencia de formulación de cargos.

Martini confirmó la prisión preventiva de Romero, pero decidió reducir el plazo de dos a un mes hasta tanto se cuente con la información de su celular. «Nos encontramos con un caso de flagrancia. Un suceso que ocurrió de noche, con 15 personas, que generó intranquilidad y alarma social. Comparto con Calcagno que tener trabajo no equivale a tener arraigo. No tiene familia aquí», dijo la magistrada.

«Pero, ¿es razonable que esté detenido hasta el 23 de octubre? No lo encuentro razonable. Confirmo la prisión preventiva pero el plazo será hasta el 23 de septiembre«, concluyó.