Renunció uno de los veedores de la causa AFA enviados por el Gobierno: duró un mes en el cargo

Ortiz de Marco fue elegido desde antes de que se concretara el cambio de autoridades en la cartera, en marzo pasado (Foto: archivo)

Las irregularidades dentro de la Federación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio «EL Chiqui» Tapia motivaron al gobierno a tomar cartas en el asunto. Se presentó la apertura de actuaciones de investigación y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente.

Ante este panorama, el Gobierno designó dos veedores en la AFA, el abogado Ortiz de Marco y al contador Rubén Miguel Papacena. El primero renunció este jueves de forma abrupta con tan solo un mes en el caso.

Quién es Ortíz de Marco y que tarea se le asignó en AFA

Agustín Ortiz de Marco estuvo a cargo de la labor de investigación en AFA desde marzo de 2026. Operó bajo la búsqueda de posible lavado de dinero, desviación de fondos y acusaciones de corrupción dentro de la Asociación.

Algunas de las tareas enfocadas fue indagar en las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias, destinatarios, posibles acuerdos en la transferencia de jugadores y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

Agustín Ortíz de Marcos (Foto: archivo)

El abogado justificó su solicitud de renuncia debido al «exceso de trabajo» que sobrepasa su agenda y la imposibilidad de brindar su total compromiso en el caso. Ortíz de Marco brindó servicio en otras intervenciones, como la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac).

Anteriormente había sido designado por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), y se mantuvo en el trabajo junto con el nuevo titular del organismo, Alejandro Ramírez.

Una de las últimas acciones de investigación dentro de AFA fue el pedido de allanamiento en diversos clubes de primera y segunda, tercera e incluso quinta división, los cuales se destacan:

San Lorenzo

Racing

Temperley

Los Andes

Excursionistas

Deportivo Morón

Defensores de Glew

Argentinos Juniors

Acassuso

Deportivo Armenio

Dock Sud

Independiente

Victoriano Arenas

Brown de Adrogué

Platense



Claudio «Chiqui» Tapia, titular de AFA.

Qué medidas tomará el ministerio de Justicia

Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia, se resolvió mantener la intervención en la AFA mediante la figura de veedores. A pesar de la salida de Ortiz de Marco, el contador Rubén Miguel Papacena, quien continúa en funciones.

Con la renuncia presentada, el ministerio de Justicia deberá designar a un nuevo representante para completar el equipo de control, en medio de un contexto de tensión entre las autoridades nacionales y la conducción del fútbol argentino por presuntas irregularidades detectadas en la organización.

Lejos de tranquilizarse el ambiente dentro del fútbol argentino, diversos escenarios continúan alimentando las polémicas dentro de AFA, sumándose al reciente allanamiento de más de 15 clubes y los movimientos financieros vinculados al grupo «Sur Finanzas«.