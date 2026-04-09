AFA: pidieron agravar el procesamiento contra «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por retenciones por publicidad

En el contexto de la causa por la apropiación indebida de impuestos y aportes, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial pidió agravar el procesamiento contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, del tesorero, Pablo Toviggino, y de los otros dirigentes acusados en la causa por la apropiación indebida de impuestos y aportes.

La semana pasada, el juez Diego Amarante procesó la semana pasada a los dirigentes por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social. Planteó que la entidad deportiva no pagó en plazo 19.300 millones de pesos.

El planteo del fiscal sobre el procesamiento a «Chiqui» Tapia

Según indicó Clarín, la Fiscalía apeló el procesamiento dictado por Amarante. En su planteo expuso que dentro de la acusación se incluya la retención indebida de los ingresos por patrocinio oficial de publicidad de los clubes del fútbol argentino.

El medio de Buenos Aires apuntó que las defensas de Tapia, Toviggino, del gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, del secretario general, Cristian Malaspina, y del ex secretario general Víctor Blanco también apelaron, en ese caso solicitando que los procesamientos sean revocados.

El fiscal no objetó el procesamiento pero en su apelación planteó que hubo un «análisis fragmentado de la maniobra investigada descartando indebidamente sucesos que integran una única unidad antijurídica».

EL juez marcó que los excluyó porque «no se verifica que la Asociación del Fútbol Argentino haya actuado como agente de retención o percepción» de esos ingresos y agregó «que ha expedido los respectivos certificados de retención por dicho subconcepto».

El martes se ratificaron los procesos contra los dirigentes de AFA

El martes, la AFA sufrió un revés en la causa que inició la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por posible retención indebida de tributos, ya que la Sala A de la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia y determinó que no corresponde cerrar el expediente en esta etapa, por lo que la investigación continuará su curso.

El tribunal también ratificó la imposición de costas a los imputados que impulsaron el incidente.

La causa se originó a partir de una denuncia del órgano recaudador del Estado que sostuvo que la AFA habría retenido tributos y contribuciones al sistema de seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal.

Según el requerimiento fiscal, los montos cuestionados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con cifras que superan ampliamente los umbrales establecidos por la ley penal tributaria.

La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, regían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuadra la AFA. Sobre esa base, sostuvo que no existía obligación exigible y, por lo tanto, tampoco delito.

Con Noticias Argentinas y Clarín