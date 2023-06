Se dispararon sueldos de jueces y funcionarios en Río Negro: un vocal recibió $1,5 millón

Mientras en las calles la inflación galopante evapora sin contemplación los salarios de gran parte de los trabajadores, hay sectores del Estado rionegrino donde la crisis económica casi no se percibe. Es el caso del Poder Judicial de Río Negro. Allí, las remuneraciones de magistrados, funcionarios y personal jerárquico siguen siendo una manta que casi no deja nada al descubierto. Una situación que no sucede en otros sectores del Estado donde los recursos nunca son suficientes para responder a las demandas.

Diario RÍO NEGRO accedió de manera oficial a las remuneraciones brutas y netas correspondientes a febrero del Poder Judicial de la provincia, a partir de un pedido de informes que se solicitó a finales de abril. Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) brindaron la información, pero sin los montos correspondientes a la bonificación por antigüedad.

Explicaron que no se informó ese concepto porque “es un rubro denominado personal, no del cargo, ya que todos tienen una incidencia distinta. Es el 2 por ciento por año”.

En marzo pasado, un vocal del STJ percibió -en promedio- una remuneración bruta de 1.212.948 pesos, con los descuentos el haber neto fue de 943.754 pesos. Ese sueldo se compone de la asignación de cargo, responsabilidad jurisdiccional y jerárquica, zona desfavorable, entre otros ítems.

Pero a ese monto hay que sumarle el 2% anual de antigüedad que cobra todo el personal del Poder Judicial. Con un detalle importante.

En el caso de los magistrados, funcionarios judiciales, médicos forenses, contador general, psicólogos, asistentes sociales, subcontadores, peritos calígrafos y jueces de paz se les computa el tiempo de antigüedad, que se denomina “experiencia profesional”, “teniendo en cuenta los servicios rentados prestados en organismos nacionales, provinciales y municipales o la fecha del título habilitante, según sea más favorable al beneficiario”, indica la Acordada 43/1997. Un privilegio que no tienen otros empleados del Estado provincial.

Muchos de los jueces del Poder Judicial recibieron su título de abogado hace más de 20 o 30 años.

A la remuneración de febrero hay que sumarle otro 7% de marzo y además el 16% de incremento que cobraron este mes jueces, funcionarios y personal judicial, a partir de la Resolución 287 que el STJ y el Procurador Jorge Crespo firmaron el 23 de abril pasado.

La remuneración neta que cobraron en junio ascendió a 1,1 millón de pesos, en promedio, pero con la antigüedad esa suma crece por lo menos en unos 500 mil pesos, explicaron las fuentes. Para algunos magistrados, que tienen un título de abogado desde hace 35 o más años, ese monto es mucho mayor.

La remuneración del Procurador es equiparable a la de un vocal del STJ.

Una maestra de grado, que tiene 10 años de antigüedad en su función, cobró en abril pasado un salario de bolsillo de 198.697 pesos”. Adriana Lizaso, secretaria general de la Unter seccional Bariloche.

El impuesto a las Ganancias solo lo pagan aquellos magistrados y funcionarios que ingresaron al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017. Es el caso, por ejemplo, de Crespo, Criado, Ceci y el defensor general Ariel Alice, dijeron las fuentes. Es un monto variable que depende de varios factores. Pero la amplia mayoría no paga. Tampoco al personal judicial se les descuenta Ganancias.

De acuerdo a la información oficial, un juez o jueza del Tribunal de Impugnación provincial cobró este mes -en promedio- con la suba del 16% unos 950.000 pesos, a los que hay que sumarles el 2% anual de “experiencia profesional”. En febrero se les había liquidado 820.776 pesos, sin antigüedad, que cobraron en marzo.

Si tiene más de 30 años de egresado, es una bonificación de varios cientos de miles de pesos. La misma remuneración perciben el fiscal general y el defensor general de la provincia. La diferencia remunerativa más importante pasa por la bonificación de la “experiencia profesional”.

Un juez o jueza de Cámara Civil o Laboral o un magistrado de juicio percibieron -en promedio- una remuneración similar de bolsillo de 779.713 pesos en marzo, sin antigüedad, según las planillas oficiales. Con el 16% de incremento, cobraron los primeros días de junio más de 900 mil pesos.

$943.754 cobraron de bolsillo en marzo los vocales del STJ y el Procurador, aunque ese monto no incluyó la antigüedad.

Un sueldo similar percibieron los fiscales jefes. Con el adicional de la experiencia profesional superaron posiblemente el millón de pesos mensual.

Un juez civil o jueza de Familia de primera instancia o juez de garantías percibió una remuneración neta en marzo de 621.808 pesos. Ese monto cobró además un agente fiscal, un defensor penal, un defensor de menores e incapaces y un defensor de pobres y ausentes.

Con el 16% de aumento y 10 años de bonificación por experiencia este mes percibieron más de 850 mil pesos.

29% Es el aumento escalonado que se acordó desde febrero hasta abril pasado en la justicia.

Las planillas oficiales señalan que un secretario de Cámara, cobró en marzo un haber neto -sin antigüedad- de 472.949 pesos. Este mes percibió el aumento que elevó su remuneración por sobre los 548.000 pesos, sin la bonificación.

Un fiscal o defensor adjunto recibió este mes una remuneración de por lo menos medio millón de pesos, sin contar la bonificación.

Fuentes judiciales comentaron que hay algunos casos de empleados que ejercen la función de jefe de departamento o de división que por la antigüedad cobran más que algunos funcionarios o magistrados de primera instancia.

2% anual es la bonificación por “experiencia profesional” que cobran jueces y funcionarios. Se les reconoce desde la fecha del título habilitante.

En el fuero penal, la reforma procesal representó un cambio profundo por la implementación de otra modalidad de trabajo mucho más democrática relacionada con el sistema acusatorio. Sin embargo, hubo ganadores y perdedores en cuanto a la carga laboral, según fuentes judiciales.

Los jueces de juicio y de garantías que antes con el viejo sistema procesal tenían a su cargo el personal de las Cámaras Criminales o de los juzgados de Instrucción, ya no tienen esa responsabilidad. Los jueces de garantías solo comparecen a las audiencias. Los jueces de juicio también y redactan sentencias. Pero la carga laboral se redujo. Es más, hay audiencias que jueces o juezas no hacen desde las salas de audiencias.

La reforma puso en el centro de a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, aunque la carga de trabajo tampoco en ese ámbito es pareja.

La Corte Suprema informa de manera parcial las escalas

Si las remuneraciones del Poder Judicial de Río Negro pueden sorprender en una provincia donde se reclaman salarios por arriba de la línea de la pobreza, en el fuero federal viven una realidad paralela.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación publica las remuneraciones en su página web.

En junio, un juez de la Corte percibió un básico de 2.070.253 pesos, con 74 centavos. En ese monto no figura la antigüedad que se les paga a los ministros del máximo tribunal de justicia del país a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que llevan muchos años como abogados.

Mientras que el Procurador General de la Nación (interino en este caso) Eduardo Casal percibió en marzo pasado 1.598.614 pesos, con 80 centavos, sin sumar la antigüedad, según la última planilla que publicaron en la página web oficial de la Procuración.

Según esos datos, un fiscal del fuero federal percibió en marzo 1.037.372 pesos, sin contar la bonificación por antigüedad.

A diferencia de la Corte Suprema, que publica las escalas salariales, el STJ de la provincia prefiere comunicar otros temas a la ciudadanía rionegrina.

Por lo general las remuneraciones en la justicia federal son superiores a las que se pagan en la justicia provincial. Y si hay subrogancias se les abona otro adicional.

Sobre la carga laboral que tienen jueces, fiscales o defensores federales es poco lo que se sabe porque se siguen manejando en un ámbito donde impera la reserva.

A diferencia del fuero penal de la justicia provincial, donde las audiencias son públicas, en el federal todo es reservado a las partes del litigio.

Un método de trabajo arcaico donde la información pública casi no existe, y lo que ocurre puertas adentro de los juzgados o fiscalías federales es un terreno desconocido para el ciudadano de a pie.