Se entregó el dirigente social acusado de violación en Chaco

Osmar Quintín Gómez, el dirigente social de Chaco acusado de violar a una mujer, se entregó esta mañana al presentarse en la sede de Fiscalías acompañado de su abogado. De acuerdo con la prensa de Chaco, Quintín Gómez sería trasladado a una comisaría del interior provincial que podría ser la Isla del Cerrito o Colonia Benítez.

El caso de Gómez se conoció ayer a nivel nacional, mientras en Chaco avanza la investigación sobre el clan Sena, la familia de otro dirigente social, Emerenciano Sena, que está imputada por la justicia por la muerte de Cecilia Strzyzowski, la joven cuyo cuerpo es buscado hace semanas pero que todo hace indicar que fue víctima de femicidio.

Quintín Gómez fue denunciado días atrás por una empleada, que lo acusó ante la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco de haberla violado mientras trabajaba para él.

Tras la presentación judicial, el Gómez renunció a su candidatura a diputado provincial por el Frente Chaqueño. Y esta mañana, el gobierno provincial confirmó que decidió desvincularlo como asesor de la Secretaría de Municipios.

Quién es Osmar Quintín Gómez

Osmar Quintín Gómez es un importante dirigente social de Chaco, amigo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. En rigor, trascendió que con ellos viajó a Roma en 2017 para una audiencia pública de los referentes piqueteros con el Papa Francisco.

Entre 2015 y 1029, se desempeñó como subsecretario de Participación Ciudadana con Domingo Peppo como gobernador y desde aquel entonces formó parte de dos ramas del MTD junto a Emerenciano Sena.

Con la victoria de Capitanich en 2019, Gómez pasó a ser asesor de la Secretaría de Municipios.

Además, hasta hace poco formaba parte de la lista de precandidatos a diputados provinciales del Frente Chaqueño que ganó la interna en las elecciones primarias del 18 de junio, e iba a ser candidato a diputado en los comicios de septiembre.

Ayer, trascendió que tras la difusión del hecho, Gómez presentó su renuncia a esa candidatura.

La denuncia contra Osmar Quintín Gómez

La víctima, identificada como L.N.N afirmó que trabajaba junto a Quintín Gómez desde hace un año y medio, por su rol de preceptora auxiliar dentro de la Escuela de Gestión Social E.P.G.S Lucho Lezcano Descamisados M.T.D Zona Norte.

«Viajaba por todos lados con Quintín a mirar y controlar en todos los colegios qué hacía falta. Viajábamos siempre en grupos de personas, en la camioneta de él», dijo la mujer, según el sitio Diario Chaco.

El presunto ataque habría ocurrido el 10 de julio, dijo: «Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir”, contó la denunciante.

“Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca sólo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar», agregó.

En este marco, contó detalles aberrantes. «No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos, lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas», dijo.

«Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué», relató la denunciante. Posteriormente, fue llevada a una habitación, donde el hombre abusó sexualmente de ella.