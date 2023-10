Se movilizaron en Rincón de los Sauces angustiados por las denuncias de abusos en un jardín

Padres y madres del jardín 355 de Rincón de los Sauces se movilizaron a la fiscalía de esta localidad en demanda de esclarecimiento sobre las detenciones que hubo en la ciudad por presuntos abusos en un establecimiento privado, porque la misma imputada estuvo a cargo de las salitas de 3 a 5 años durante unos 7 meses.

La marcha se llevó a cabo a media mañana y recaló en la fiscalía que lleva el caso del presunto abuso en un establecimiento privado. Según se informó desde el ministerio público fiscal, la investigación comenzó el 26 de septiembre con dos denuncias, mientras que el miércoles y jueves se sumaron otras dos presentaciones.

El lunes se llevó a cabo una cámara Gessel y la segunda se realizaría en un turno de octubre, según se informó desde el gabinete de psicología y siquiatria forense. Otras dos cámaras Gessel para tomar declaración a las niñeces, fueron solicitadas por la fiscalía, se indicó.

La fiscal del Caso, Rocío Rivero, ordenó 4 allanamientos de donde se secuestró documentación y celulares (3) que se mandaron a peritar. Se ordenó extracción de información y el procedimiento hasta hoy no había finalizado, se aclaró desde la fiscalía para contrarrestar versiones de que el peritaje ya había arrojado alguna constatación.

Uno de los operativos se realizó en la escuela Descubrir, un establecimiento de gestión privada y los otros allanamientos tuvieron lugar en domicilios particulares de personal que trabaja en el nivel inicial. Hubo personas demoradas, imputadas y quedaron luego en libertad, supeditadas a la causa.

«No estamos escrachando a ningún docente ni queremos señalar a nadie, como una de las docentes estuvo 7 meses como preceptora en la salita de 3 y 4 años del jardín 355 y se quedaba a cargo una hora por día en la salita de 5, queremos tener información de lo que pasó. Salimos en solidaridad con los papás de la otra escuela y a su vez, queremos asistencia de alguien que hable con nuestros chicos, que son chiquitos aún para hablar, queremos que se aclaren las situaciones», sostuvo Rocío, una de las madres movilizadas.

Silvana, otra de las mamás del grupo, dijo que le solicitaron a la fiscal que «nos diga cómo se procede, qué está pasado, qué hay que hacer», planteó. Especificó que en el caso de un niño autista, que no puede comunicar sus vivencias, debe acudir a la observación de terceros.

Desde la fiscalía se les indicó que si observaban un comportamiento diferente o específico, debían denunciar. Pero la edad de las niñeces imposibilita una conversación que pueda dilucidar la problemática y por eso plantearon la necesidad de que gabinetes psicopedagógicos asistan al establecimiento para hablar con los chicos o con los padres para afrontar la angustia actual.

«No se sabe si pasó o no pasó, hay muchas versiones, pero nos dicen que no nos pueden dar detalles para no entorpecer la causa», dijo Rocio. Una preocupación de padres y madres es que las situaciones denunciadas habrían ocurrido a mitad del año y que durante este tiempo no hubo reacción desde la escuela.