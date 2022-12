Estafas con viviendas en Río Negro: «No abandonamos a las almas», dijo la pastora Jaqueline

Jaqueline Mercado que junto a Néstor Jaramillo son los pastores y apoderados de la empresa AZ Construccione, quienes están denunciados penalmente por estafas, salió esta mañana a aclarar su situación en el plano religioso. Y aseguró que «no abandonaron a las almas» y que en todo momento mantuvieron las puertas abiertas de la iglesia que tenían en avenida Roca y Moreno.

La mujer dialogó esta mañana con RÍO NEGRO tras una nota publicada ayer donde se brindan detalles de la denuncia pública realizada por una de las feligreses quien reclamaba la devolución de las ocho cuotas que había aportado a la empresa para empezar la construcción de una vivienda.

La denunciante contó que primero la captaron como empleada doméstica y luego en el templo. Y que ahora comenzaron a hostigarla por el reclamo que había efectuado.

«Primero quiero aclarar que nosotros pertenecíamos a la Iglesia Auditorio de los Milagros y nos avalaba el pastor Jhonatan y por todo lo que sucedió dejamos de ir pero no fue por otra cosa. Nos tomamos un tiempo pero no abandonamos a las almas. La iglesia (de avenida Roca y Moreno) siempre fue abierta y cada uno es libre de ir al lugar donde se sienta bien», dijo la mujer quien aseguró que ella continúa con su actividad religiosa pero en otra congregación.

Aclaró que dejó de pertenecer a ese grupo porque «no compartía algunas ideas» pero que en ningún momento el problema con las viviendas afectó de manera directa ese vínculo religioso.

Mercado se mostró molesta con la situación de la mujer que dijo haber sido engañada por la empresa AZ Construcciones y puntualmente contra un grupo de personas que «están revoloteando» sobre el tema en la congregación a la cual pertenecía. «Yo a esas personas ya les expliqué por qué no les iba a hacer las viviendas», dijo en un momento.

Pero al referirse exactamente a la mujer que desempeñaba tareas en su domicilio dijo que había tenido un contacto telefónico donde la denunciante le había pedido consideración en su situación y que había un compromiso de llegar a un acuerdo pero que «nunca más se presentó».

«Ya la contacté y le expliqué que hay un grupo que está reclamando y eso ya está en la Justicia. Muchas personas me hostigaron reclamando por cosas que no eran reales. En uno de los casos pedían que les entregue materiales cuando no habían pagado la totalidad de las cuotas comprometidas», dijo la pastora esta mañana y agregó que a la mujer «nadie la obligó a pagar una cuota».

Mercado también dijo que está buscando asesoramiento por parte de un defensor público ya que le cuesta mucho dinero contratar los servicios de un abogado del ámbito privado.

«Nosotros ya no tenemos más viviendas para la venta. Sólo estamos atendiendo clientes y trabajando con ellos con actualizaciones de precios hasta que podamos cumplir con todos. Ahora estamos tratando de trabajar. Es horrible lo que nos pasa porque los clientes piensan que nos fuimos a Mar del Plata pero nunca nos fuimos de acá», aseguró.

Para la pastora, es importante destacar que AZ Construcciones entregó 53 viviendas y que continúan trabajando para cumplir con los compromisos asumidos.

«Actualmente hay clientes que no pagan pero quiero aclarar que en ningún momento tuvimos la intención de estafar a nadie. A la gran mayoría de las empresas les pasó lo mismo, una casa que costaba 2 millones ahora cuesta 8. Hay mucha diferencia», se lamentó.