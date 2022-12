Fuerte reclamo en Roca por estafas con viviendas: «Hemos quedado sin techo, sin plata, sin nada»

Por primera vez desde que inició la oleada de denuncias judiciales, un grupo de damnificados de la empresa «AZ Construcciones» se manifestó a partir de las 10:30 en las calles céntricas de Roca para reclamar ante las autoridades y la justicia por sus casos irresueltos.

Aseguran que, solo en Roca, son más de 50 damnificados por incumplimiento de contrato por parte de la constructora, que nunca entregó las casas prefabricadas que pagaron. Según comentaron a RIO NEGRO, son más de 100 afectados en toda la provincia de Río Negro y otros tantos en Neuquén. La firma también está siendo investigada por estafa en la justicia penal.

La empresa roquense ya tiene varias condenas civiles en su contra y un centenar de denuncias en Defensoría al Consumidor y tribunales, no solo de Río Negro y Neuquén; sino también de Provincia de Buenos Aires por presuntos casos en Bahía Blanca.

Foto: Alejandro Carnevale

«Nosotros hemos iniciado demandas civiles y penales, estamos pidiendo por favor a los fiscales que revean las causas porque nos están dando de baja», aseguró Cintia, una de las referentes del reclamo, en diálogo con RIO NEGRO.

Su padre falleció esperando la casa y una respuesta a la demanda. «Tuvimos interminables diálogos con la señora Jaquelin Mercado (una de las apoderadas de la empresa) que nunca nos dio soluciones. Todos los casos igual. En conclusión, no tenemos el dinero, no tenemos la casa, en muchos casos dejaron la platea y en otros, levantaron paredes que se caen a pedazos», comentó la mujer.

Sonia, una mujer jubilada de Senillosa quien se había encadenado meses atrás en las puertas de la sede de la empresa, hoy sigue viviendo en una casilla de 2×6 metros sin aislación.

«La justicia es muy lenta. No vemos respuesta. Hoy vinimos al municipio porque nos indigna que esta gente haya trabajado oculto por detrás y no hay ni un registro de sus empleados (…) la municipalidad no controla», aseguró la mujer.

«Es muy doloroso a mi edad llegar con la ilusión de la casa propia, que tanto tiempo yo trabaje. Hoy solo veo una ilusión pisoteada igual que todos mis compañeros» Sonia, damnificada AZ Construcciones

Foto: Alejandro Carnevale

Jorge, otro damnificado contó que entregó el 70% del pago total de la casa en marzo de 2021 y hoy, a un año y medio de eso solo tiene una platea y algunas maderas de álamo.

«La municipalidad no les controló los planos. Si vos vas con una obra privada tenés que llevar todo. A esta empresa no le controlaron nada. y usaron el logo de la municipalidad», criticó el hombre y aseguró que cayeron porque confiaron ante la presencia oficial en las publicidades tanto del Estado como de la parte privada.

«Estafa tipo piramidal»

Según Jorge, la única hipótesis valida para los damnificados es que están ante una empresa que «estafa tipo piramidal». «Juntan plata y cuando se pudre todo, se levantan y se van. No deben tener nada a nombre de ellos, aunque andan en camionetas 0 km, nosotros andamos a pata. Estafaron mucha gente y confiamos en ellos», declaró.

Según informaron hay muchos denunciantes que apoyan el reclamo pero no pudieron estar presentes en la movilización por trabajo o salud. «Hay gente que está en un cuadro depresivo», comentaron.

Embotellamiento en el ingreso

Durante unos 15 minutos, las puertas del Municipio de Roca se cerraron para los contribuyentes y se armó una fila, mientras funcionarios con una agente policial organizaban el ingreso de damnificados de «AZ Construcciones» al primer piso, a una audiencia que les concedió el Ejecutivo Municipal. Pasadas las 11:30 los recibió la secretaria de Gobierno.

Foto: Alejandro carnevale

Desde la fila de contribuyentes que esperaban ingresar al palacio municipal, varios manifestaron su apoyo ante el reclamo de los vecinos.