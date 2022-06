Un defensor acusó a una joven vulnerable víctima de abuso de «manipular a la justicia»

Una joven de 23 años denunció que durante cinco meses, entre marzo y agosto del 2021, fue abusada sexualmente por un hombre bajo amenazas de matarla a ella y a toda su familia. Los hechos ocurrieron en San Martín de los Andes y este martes, en el comienzo del juicio oral, la víctima hizo un desgarrador relato. Dijo que cuando ingresó por primera vez a la casa del imputado «nunca imaginé que ahí iba a empezar el infierno«.

La víctima se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Una psicóloga y un psicólogo que la trataron refirieron que desde su infancia padeció abandonos, vivió en situación de calle, estuvo institucionalizada, fue adoptada, sufrió tentativas de abuso sexual infantil y bullying en la escuela. Padece de estrés postraumático, con intentos se suicidio. «No ha tenido una vida fácil de llevar. Ha sufrido vulneración social y subjetiva», declaró uno de los especialistas.

Sin embargo el defensor particular del imputado, Fernando Trova, aseguró que la mujer «está manipulando a la fiscalía y a la justicia, situación que muchos hombres en el día de hoy la padecen».

La vida privada de la víctima

Alejado de toda perspectiva de género, prometió que durante el juicio «vamos a adentrarnos en la vida privada de la víctima y en cómo era su relación con los hombres».

La víctima dijo en la audiencia de ayer que se sentía mal y pidió declarar sin la presencia del imputado en la sala. Trova se opuso: «la señora debe dar la cara. No se siente mal, sigue manipulando al tribunal y a la fiscalía. Le está arruinando la vida a mi cliente y debe dar la cara», expresó.

El Poder Judicial de Neuquén asumió el compromiso de rechazar el uso de recursos sin perspectiva de género por parte de los defensores de imputados en delitos sexuales. Habrá que ver cómo se comportan en este caso el fiscal jefe Rómulo Patti, quien está a cargo de la acusación, y los jueces Juan Balderrama, Raúl Aufranc y Mario Tommasi, quienes integran el Tribunal de Juicio.

Abusos y amenazas

La joven pudo declarar sin el imputado presente y relató los abusos que sufrió. Dijo que siempre la amenazaba con matarla a ella, o a su familia compuesta por su madre, su abuela, su hermana menor y dos hermanos discapacitados.

Vivía casi privada de su libertad, y el imputado le exhibía armas todo el tiempo para amedrentarla. Está acusado de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, además de los abusos.

También recordó que cuando el hombre estaba con prisión preventiva, un amigo de él fue a verla y le ofreció 50.000 pesos a cambio de que se retractara para que el imputado pudiera recuperar su libertad. Ella lo denunció, la vivienda del emisario fue allanada y encontraron una bolsa con dinero y armas de fuego.

«¿Qué hacía cuando estaba sola?»

«Antes yo no vivía con miedo, tenía ganas de progresar. Ahora vivo con miedo, ni siquiera estoy en condiciones de trabajar o de mantener la limpieza de la casa. Antes solía ser ordenada con mis cosas, ahora no. Me cuesta retener información si hago un taller o voy a una clase. Mentalmente no estoy bien», dijo.

El defensor Trova intentó poner en duda sus afirmaciones. En un tramo del contrainterrogatorio le preguntó qué hacía cuando se quedaba sola en la casa del acusado, mientras éste iba a trabajar. «Me dejaba encerrada en una habitación, y yo me sentaba en una esquina a llorar», respondió la víctima.