¿Sorpresa?: «Chocolate» Rigau no estaba en su casa cuando fueron a detenerlo

Fueron a detener a Julio "Chocolate" Rigau, pero no lo encontraron. (Archivo)

La Policía bonaerense se presentó en la casa de Julio «Chocolate» Rigau en La Plata para detenerlo, pero no se encontraba en el domicilio. El puntero del PJ bonaerense había sido encontrado vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

«Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales», dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense al canal TN.

Ayer, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de «Chocolate» Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

Intervino Casación y ahora sí se peritará el celular de «Chocolate» Rigau

La Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de «Chocolate» Rigau, por lo que se podrá avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular.

A poco más de una semana de las elecciones presidenciales, la fiscal Bettina Lacki quedó en condiciones de darle impulso a la investigación sobre Rigau entre las cuales hay una medida de prueba clave que es la apertura del teléfono celular de Rigau.

Pero no será inmediato ya que el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio tiene que resolver un planteo de nulidad que había recibido de la defensa, pero que no había contestado antes porque intervino la Cámara Federal y lo anuló todo.

Los magistrados de la Casación María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron este jueves la decisión de la Sala de la Cámara de Apelaciones que había admitido un habeas corpus de la defensa de «Chocolate» y la liberación del puntero político.

Agencia Noticias Argentinas