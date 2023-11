Tailhade explicó su vínculo con Zanchetta: «A Macri le molestó que pidamos que no se vaya del país»

En un escenario político convulsionado, el nombre del diputado Rodolfo Tailhade, miembro del Frente de Todos -hoy Unión por la Patria-, se encuentra en el centro de la polémica por el presunto vínculo con el exsargento, Ariel Zanchetta, quien se encuentra detenido en el marco de la causa de espionaje a jueces. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se investigue esta conexión, lo que generó un fuerte debate sobre si se trata de una operación política o una causa justificada.

Tailhade, reconocido por su participación en la comisión que impulsó el juicio político a los jueces de la Corte Suprema, ha respondido a estas acusaciones con firmeza, calificando los avances como «operaciones de la mafia».

Según sus voceros, la Justicia está utilizando estas acusaciones como una represalia por su papel en el juicio a los jueces de la Corte y por su reciente solicitud de que el expresidente Mauricio Macri no pueda abandonar el país.

El fiscal Pollicita, en su solicitud de investigación, menciona supuestos chats entre Fabián «Conu» Rodríguez, actual subdirector general de Servicio al Contribuyente de la AFIP, y Zanchetta. Sin embargo, Tailhade, amparado por sus fueros como diputado, afirmó que para allanarlo se requeriría un pedido a la Cámara de Diputados. Eso no ocurrió hasta el momento.

«Para allanarlo tendrían que mandar un pedido a la Cámara, que no llegó, y tampoco creo que llegue porque realmente no tienen nada», dijo uno de sus voceros en entrevista con PERFIL.

Además, el parlamentario puso toda su confianza en que la Justicia «no encontrará fundamentos para proceder en su contra».

«Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato, si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia«,, había dicho Tailhade.

Qué se dijo del vínculo entre Tailhade y Zanchetta: chats de Lago Escondido, presuntos pedidos y la negación del diputado

Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es la supuesta relación entre Tailhade y Zanchetta. Según fuentes cercanas al diputado, un militante le habría proporcionado el contacto del exsargento el año pasado, presentándolo como un periodista interesado en compartir información a través de WhatsApp.

Sin embargo, afirman que esta conexión se limitó a un único intercambio de mensajes, en el cual Zanchetta habría enviado una nota sobre un penitenciario que ofrecía favores sexuales a cambio de favores a los presos, describiéndola como «totalmente bizarra«. Tailhade, según sus allegados, no respondió a estos mensajes y cortó cualquier relación con Zanchetta.

Explicaron que Zanchetta continuó enviando información, pero a través de Telegram. «Le manda primero un informe que se llama ‘Causas Carrió’, después le dice que tiene algo sobre Luis Juez. Rodolfo le responde: ‘Mandámelo a despacho.tailhade‘, que es el mail que usamos todos en la oficina. Nunca mandó nada. Y el 4 de diciembre a las 20, en la última comunicación, que Rodolfo ni le responde, le dice ‘tengo los chats de Lago Escondido’, que le pasó la inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero eso ya estaba, había sido publicado a la medianoche del 4″.

El vínculo entre Tailhade y Zanchetta desató especulaciones en un contexto político polarizado y marcado por la tensión. Las acusaciones fueron generadas en un momento en el que Tailhade solicitó ante la Justicia un pedido para que Mauricio Macri tenga «prohibida la salida del país» en relación con siete causas que investigan presuntos delitos cometidos durante su mandato.

Este pedido fue interpretado como una medida para evitar que Macri pueda abandonar el país y eludir la Justicia, similar a lo que sucedió con su asesor judicial y abogado personal, Fabián Rodríguez «Pepín» Simón.

En respuesta a las acusaciones y a la vinculación con Zanchetta, Tailhade sostuvo que su participación en el juicio político a los jueces de la Corte Suprema generó ataques contra él y otros diputados de la comisión.

“Esa es toda la relación que tiene con Zanchetta, a quien no conoce y que, hasta que apareció en el marco este, pensó que era un periodista, que era como él que se presentaba. Tailhade es uno de los 1.600 contactos que tenía este tipo. Y si lo buscás, Rodolfo nunca le pide nada, como están diciendo ahora”, afirmó su vocero y aclaró que “le dice ‘compañero’ porque entre peronistas nos llamamos así siempre”.

Con información de Perfil