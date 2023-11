Avanza la causa que investiga el espionaje a jueces: Tailhade, el espía oscuro y pedidos de allanamiento

La causa que investiga el espionaje sobre jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, avanzó en las últimas horas con varios pedidos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que incluyeron indagatorias, allanamientos y pericias.

Por un lado, el fiscal reclamó que se amplíe la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tendría contacto asiduo con el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, impulsor del juicio político a los jueces del máximo tribunal.

Además, el informe de la pericia arrojó que el espía tenía diálogo con Fabián «Conu» Rodríguez, actual subdirector general de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, pero que comenzó siendo integrante del equipo de prensa de La Cámpora.

Por esa relación, Pollicita reclamó el allanamiento del domicilio de Rodríguez.

Para el fiscal, se debe investigar «la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre».

En su dictamen, el miembro del Ministerio Público dijo que Zanchetta «obtuvo y reunió información personal de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la que luego sistematizó y

analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia».

Quién es Ariel Zanchetta

El ex sargento de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta es un misterioso personaje que fue detenido en Junín a fines de junio. A él le peritaron una computadora portátil, dos celulares y se terminaron conformando siete dispositivos DVD con la extracción de los datos informáticos sobre correos electrónicos, sitios webs y redes sociales de Zanchetta.

Tras esto, la Justicia buscó de determinar si estos contactos están vinculados con operaciones de inteligencia, pagos con fondos oficiales a Zanchetta o motivos que no encuentren con un delito. Zanchetta está procesado por acceso ilegitimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.

Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales: situación laboral, fiscal y económica, con datos sobre sus domicilios, mapas, fotos, contiendas judiciales, vehículos o números de teléfonos. Hay anotaciones sobre su vida personal.

Los jueces y fiscales de los que tenía información

La lista de esos objetivos fueron: el juez Sebastián Casanello, el ex juez Ricardo Canicoba Corral, el ex fiscal de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, el fiscal Carlos Stornelli y su ex esposa, madre de sus hijos; y el ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio, entre otros.

Fuente: Noticias Argentinas