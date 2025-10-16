Techo Digno: la fiscalía refutó los pedidos de prescripción en la causa de Cipolletti

El fiscal Márquez Gauna y la adjunta, Natalia Poblete, durante la audiencia de ayer en Cipolletti.

Los fiscales que intervienen en la causa Techo Digno de Cipolletti debilitaron los argumentos de los abogados de los exintendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, quienes habían pedido la prescripción de la causa en la audiencia de control de acusación que ayer continuó en los tribunales cipoleños.



En una audiencia breve pero intensa, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna citó sentencias del Superior Tribunal de Justicia para sostener su posición: la investigación debe continuar, ya que se analiza un posible perjuicio contra la administración pública.



Las defensas solicitaron tiempo para revisar la jurisprudencia mencionada por el representante del Ministerio Público.



En la causa, una de varias que se tratan en la provincia, también están imputados los empresarios Arturo Rubén Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi, además de la contadora del municipio Lucila Chiocconi.



La audiencia, la primera presencial en esta causa, involucra a los exintendentes Baratti y Tortoriello.

En la instancia anterior, el defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, había planteado la prescripción de la acción penal, es decir, que el Estado ya no podría avanzar en la investigación porque transcurrieron alrededor de ocho años desde los hechos.



La fiscalía investiga una presunta defraudación pública, que el fiscal Márquez Gauna definió como una modalidad de estafa vinculada con la construcción de viviendas.



Las defensas insistieron en que el paso del tiempo juega a favor de sus representados, lo que justificaría el cierre del caso por prescripción.



La jueza Alejandra Berenguer será la primera en resolver este planteo, que también se ha replicado en otras causas Techo Digno en la provincia.

La jueza Alejandra Berenguer.



Márquez Gauna argumentó que, debido a la condición de funcionarios públicos de los imputados, la prescripción no corresponde. Dirigió sus críticas con especial énfasis a Tortoriello y señaló que, cuando asumió la intendencia tras Baratti, no denunció las presuntas irregularidades detectadas.

Además, continuó en funciones y luego asumió como diputado, cargo desde el cual -según el fiscal- tuvo y mantiene capacidad de influir sobre testigos o en el curso de la investigación. Por eso, afirmó, no debe aplicarse la excepción de prescripción.



Tras exponer sus fundamentos legales, el fiscal citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que -recordó- tiene carácter obligatorio.

Los abogados defensores de parte de los imputados.



Mencionó fallos en causas contra policías, también funcionarios públicos, en los que no prosperó la prescripción, y destacó la resolución del camarista jubilado Álvaro Meynet en la causa del exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y de Elba Maldonado.



Las defensas respondieron de inmediato. Así como en la audiencia anterior el Ministerio Público había pedido tiempo para obtener los antecedentes penales de los imputados, ahora los abogados solicitaron un plazo para analizar las sentencias citadas y la interpretación que les atribuyó Márquez Gauna.

La jueza Berenguer será la primera en la provincia en definir el rumbo de esta causa.



La fiscalía había pedido un plazo para reunir los antecedentes penales de todos los imputados y, pese a no contar aún con esa información, solicitó la realización de la audiencia. Las defensas requirieron que se complete el trámite antes de resolver. La jueza Berenguer advirtió que, al momento de dictar su decisión, deberá contar necesariamente con los antecedentes penales de todas las personas involucradas.

Las claves del caso