Tenía en su casa un auto desmantelado que había sido robado en un violento asalto en Cipolletti

Autopartes pertenecientes a un vehículo robado durante un violento asalto en julio de 2025 fueron halladas como parte de un allanamiento realizado en una vivienda del Barrio Obrero de Cipolletti. En el procedimiento también se secuestraron objetos de valor que habían sido denunciados por la víctima del hecho. Una mujer quedó imputada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso informó que el episodio investigado se habría desarrollado entre julio y agosto de 2025, período en el cual la imputada adquirió o recibió con ánimo de lucro en su domicilio una importante cantidad de autopartes que luego fueron identificadas como pertenecientes al rodado sustraído.

Las autopartes encontradas

Entre los elementos incautados se detallaron un chasis, puertas, vidrios, volantes, ópticas y asientos, entre otras piezas.

Asimismo, los investigadores lograron recuperar relojes, fundas de teléfonos celulares y diversas alhajas, todos objetos que la víctima reconoció como de su propiedad y que habían sido robados durante el asalto.

La acusación encuadró la conducta en el delito de encubrimiento por receptación sospechosa, en carácter de autora, conforme a los artículos 277 inciso c) y 45 del Código Penal. El defensor oficial no formuló objeciones ni respecto de los hechos ni de la calificación legal propuesta por la fiscalía.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, período en el que se avanzará con la investigación.