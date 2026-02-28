Quedó filmado mientras se llevaba una moto robada hace más de diez años en Neuquén

Un hombre fue demorado el viernes por la tarde luego de ser sorprendido mientras trasladaba a tiro una motocicleta con pedido de secuestro vigente en la ciudad de Neuquén. El procedimiento se inició alrededor de las 14:10, cuando personal de la División Centro de Monitoreo Urbano detectó la situación a través de las cámaras de seguridad instaladas sobre calle Antártida Argentina.

Según se informó, las imágenes mostraban a un individuo que llevaba una motocicleta 110 cc en dirección norte, en actitud que llamó la atención de los operadores. De inmediato se dio aviso preventivo al personal policial que realizaba tareas en la vía pública, quienes acudieron rápidamente al lugar indicado.

El pedido de secuestro era del 2014

Como resultado de la intervención, los efectivos lograron secuestrar el rodado en la misma intersección y demorar al hombre que lo trasladaba. Posteriormente, al verificar los datos identificatorios del vehículo en el sistema correspondiente, se constató que la motocicleta registraba pedido de secuestro vigente desde el 31 de mayo de 2014, a requerimiento de la Comisaría Tercera.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía de Robos y Hurtos, que continuará con las actuaciones judiciales pertinentes.

Desde la fuerza destacaron la importancia del trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y el personal operativo en calle, lo que permitió una respuesta rápida y eficaz ante una situación sospechosa en la vía pública.