Transfemicidio de Azul en Neuquén: el acusado pidió "perdón a la familia" y aguarda la decisión del jurado popular. Foto: Cecilia Maletti

El juicio por jurados que juzga a Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko entró en su etapa definitiva. Tras 11 audiencias desarrolladas en la Sala 12 de los tribunales locales bajo la dirección técnica del juez Luciano Hermosilla, las partes expusieron sus alegatos de clausura. Posteriormente, el magistrado impartió las instrucciones legales al jurado popular —compuesto por 12 integrantes titulares y suplentes—, que ya se encuentra reunido en deliberación reservada para dictar un veredicto.

El crimen investigado ocurrió el 25 de septiembre de 2025. Azul Semeñenko, trabajadora sexual que ofrecía sus servicios en la calle Félix San Martín, abordó la camioneta Ford Ranger de Sánchez y se dirigieron al domicilio de este en Copahue al 1100. Allí fue asesinada de al menos 25 puñaladas —varias de ellas en la zona del tórax y la aorta— y sufrió severas fracturas en el rostro y el cuerpo. Al día siguiente, el imputado envolvió el cadáver en un plástico, lo ató con alambres y lo trasladó en su vehículo para descartarlo en un canal de riego en las afueras de la ciudad, donde fue hallado de manera fortuita el 14 de octubre.

La acusación: «Sánchez la mató por lo que Azul era»

En el inicio de los alegatos, el fiscal jefe Agustín García realizó una reconstrucción detallada del antes, durante y después del crimen, apoyándose en la evidencia científica, rastreos telefónicos, registros de cámaras de seguridad y las muestras de ADN halladas en la vivienda y la camioneta del imputado.

García desestimó la estrategia defensiva que intentó argumentar una presunta pelea previa o un estado de emoción violenta:

«La defensa dijo que era una tragedia y pidió ver la película completa; los testigos de la defensa fueron escenas fallidas de esa película. El cuerpo de Azul y los rastros que quedaron hablan de lo que pasó», aseveró el fiscal.

Agustín García frente al jurado popular durante los alegatos de clausura de la fiscalía. Foto: Cecilia Maletti

En su exposición, remarcó las agravantes de ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad de género, subrayando el despliegue de fuerza inconmensurable y el encuadre técnico de «overkill» o sobreasesinato detectado por los forenses:

«Es un crimen de odio porque lo dijo un forense, lo dice una antropóloga y un criminalístico especializado en estos hechos. Sánchez la mató por lo que era», concluyó García al requerir la declaración de culpabilidad por homicidio triplemente agravado.

La querella: «Le partieron el rostro tres veces por odio»

Sánchez rompió el silencio por primera vez y pidió «perdón». Foto: Cecilia Maletti

A su turno, el abogado querellante Fernando Gómez, representante de la familia de la víctima, remarcó la marcada relación de poder y la vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer al momento del ataque.

Gómez enfatizó ante los jurados que los ataques faciales contundentes no fueron casuales, sino un reflejo del rechazo hacia la identidad de género de la víctima:

«Azul no tenía cambios feminizados en su cuerpo, solo en su rostro. Azul tenía identidad y expresión de género en su rostro, y se lo partieron tres veces; esas lesiones constituyen la expresión del odio», sostuvo el querellante notablemente conmovido.

Asimismo, añadió: «Azul fue a ofrecer trabajo sexual y Sánchez fue a conseguirlo; ella era por mandato la que se ponía en situación de riesgo y exposición. Sánchez no perdió jamás el dominio en la relación con Azul».

La defensa: «Quiso zafar, no hubo ensañamiento»

Por su parte, el abogado defensor Ezequiel Leanza centró su exposición en cuestionar la aplicación de las agravantes planteadas por las acusaciones. Si bien admitió la autoría del hecho por parte de su asistido, argumentó que no existió premeditación ni una motivación fundada en el odio.

«No vamos a discutir que Sánchez mató a Azul, pero no se considera la presión que tuvo en esa habitación en esa situación violenta. Estaba ‘sacado’ y quiso zafar», argumentó Leanza.

El hermano y familia fueron parte querellante. Foto: Cecilia Maletti

El defensor rechazó también que la escena o el ocultamiento del cuerpo se hubieran ejecutado como un mensaje intimidatorio hacia el colectivo trans:

«El cuerpo estaba escondido en una zona desolada y alejada. No quiso enviar un mensaje, quiso zafar. Se quiso confundir overkill con ensañamiento; no es ensañamiento porque no hubo un sufrimiento pretendido, la ciencia demostró que recibió lesiones ya estando muerta».

Breves palabras del imputado y deliberación

Finalizadas las exposiciones de las partes, el juez técnico Luciano Hermosilla le otorgó el derecho a la última palabra a Roberto Daniel Sánchez. El acusado, quien a lo largo de toda la etapa de investigación y las 11 audiencias del debate se había mantenido en silencio, pronunció sus únicas palabras del proceso:

«Pido perdón a la familia, nada más por lo que sucedió. Lo siento».

El abogado Ezequiel Leanza defendió a Sánchez durante el juicio. Foto: Cecilia Maletti

Tras la breve declaración, el juez Hermosilla procedió a impartir las instrucciones finales y las opciones de veredicto.

Se prevé que se el jurado tome la decisión durante el transcurso de la tarde.