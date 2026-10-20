Necrológicas de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Baltar, María Alicia Baltar, María Alicia Falleció el 16/10/2026 a los 78 años. Sus hermanas Elsa y Susana la despiden con mucho amor y entrañables recuerdos. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén.

TEJERINA, DALILA IRENE CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 45 años y comunica que sus restos velados en sala F de calle GODOY 522, serán inhumados el día 20 de octubre de 2026, a las 11 hs. en el cementerio JARDIN DEL RECUERDO Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.