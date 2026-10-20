Necrológicas de hoy, martes 20 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 20 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Baltar, María Alicia
Baltar, María Alicia Falleció el 16/10/2026 a los 78 años. Sus hermanas Elsa y Susana la despiden con mucho amor y entrañables recuerdos. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén.
TEJERINA, DALILA IRENE
CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 45 años y comunica que sus restos velados en sala F de calle GODOY 522, serán inhumados el día 20 de octubre de 2026, a las 11 hs. en el cementerio JARDIN DEL RECUERDO Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
GADAÑOTTO VDA. DE CAYON, MARTHA EVA
Falleció en Gral. Roca a los 73 años. Sus hijos: Tato, Maximiliano y Evelin. Su hijo político: Eduardo. Sus nietos: Lucia, Abril, Amelia y Roma. Su bisnieta: Olivia. Sus hermanos: Silvia y Oscar Gadañotto y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibieron sepultura ayer a las 11.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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