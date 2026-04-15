Tres muertes en la Ruta 250 | Comenzó el juicio que busca reconstruir el choque: apuntan imprudencia y alcohol

El debate se realiza en modalidad híbrida y reúne testimonios sobre la mecánica del impacto fatal. Foto MPF de Roca.

Con la declaración de peritos y testigos presenciales, comenzó este miércoles el juicio por el siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 250 que dejó tres víctimas fatales. El imputado es un hombre de 48 años, oriundo de Bariloche. El debate se desarrolla ante un Tribunal Colegiado de la Segunda Circunscripción judicial debido a la pretensión punitiva de la fiscalía, que supera los tres años de prisión. La primera jornada se realizó de manera híbrida y continuará hasta este viernes.

Testimonios en la primera jornada

Desde las 8:30 se escucharon los testimonios presentados por el Ministerio Público Fiscal. Declaró en primer lugar un efectivo del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona, seguido por una integrante del Gabinete de Criminalística del Valle Medio.

Durante la segunda parte de la audiencia, prestaron testimonio cuatro personas que presenciaron el hecho, aportando detalles sobre la mecánica del impacto.

La teoría de la fiscalía

Según expuso la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 2 de enero de 2024, alrededor de las 9, a la altura del kilómetro 263 de la Ruta 250, entre Lamarque y Pomona.

“El imputado conducía una Chevrolet Meriva cuando impactó de frente con un Peugeot 408 donde viajaban las tres víctimas fatales”, explicó. Tras la colisión, ambos vehículos se incendiaron.

La representante del MPF sostuvo que el choque se produjo por “un accionar imprudente y antirreglamentario”, al realizar un adelantamiento en zona prohibida.

“Según nuestra teoría del caso, hizo una maniobra sobre línea amarilla continua y presentaba 0,23 gramos de alcohol en sangre”, detalló.

Delito y continuidad del juicio

La acusación busca que el imputado sea declarado responsable de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas, conforme al artículo 84 bis del Código Penal.

Las audiencias continuarán este jueves y viernes, tras lo cual el tribunal pasará a la etapa de deliberación y posterior lectura del veredicto.