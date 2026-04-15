Los acusados de balear y matar a un joven en Valentina Sur Rural de Neuquén seguirán detenidos

Un tribunal de revisión respaldó el pedido de la fiscalía y los dos imputados por el asesinato de Rodrigo Campos (19) ocurrido el pasado 6 de abril en Neuquén capital seguirán tras las rejas. La Justicia consideró que existe riesgo para los testigos.





La decisión de la Justicia neuquina



En una audiencia clave para el avance de la causa, un tribunal integrado por los jueces Carolina García, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo ratificó la prisión preventiva para Denis Campos y Santiago Mergola. Los magistrados desestimaron el pedido de la defensa, que buscaba obtener el arresto domiciliario o medidas cautelares más leves.

La resolución se dio en sintonía con lo expuesto por la fiscal del caso, Lucrecia Sola, y la asistente letrada Dolores Franco, quienes hicieron hincapié en la necesidad de mantener a los acusados detenidos para garantizar la seguridad de las víctimas y la integridad de la investigación.



El sangriento ataque en el carro de comidas

El hecho que conmocionó al barrio Valentina Sur Rural tuvo lugar la noche del 6 de abril, en la intersección de las calles Puerto Deseado y Juez Garro. Según la teoría del caso dos personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraba en un puesto de comida.

Por el ataque, Rodrigo Campos perdió la vida tras recibir un impacto de bala directo y una adolescente resultó herida en sus piernas debido a las ráfagas de disparos.

«El tribunal entendió que los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación siguen vigentes, considerando que ninguna medida menos gravosa sería suficiente en esta instancia», explicaron fuentes judiciales.

Imputaciones y plazos de detención

Campos y Mergola enfrentan cargos graves que podrían derivar en penas de cumplimiento efectivo. Actualmente, están imputados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego,

tentativa de homicidio agravado (por la joven herida). Ambos delitos en concurso real.

Por el momento, la medida de coerción se extendió por el plazo de un mes, tiempo en el que la fiscalía buscará consolidar las pruebas y testimonios antes de elevar la causa a juicio.