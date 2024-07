Un hombre murió en un accidente vial en Choele Choel y su pareja deberá indemnizar a la anterior concubina y a su hija

Un hombre murió en un siniestro vial y un fallo de Cámara confirmó una sentencia de primera instancia que obligó a la última concubina -y a su seguro- a resarcir a la ex pareja de la víctima y a su hija en un caso que presentó complejos ribetes jurídicos.

El hombre murió en un choque que se dio entre un camión Scania y un Chevrolet Sonic en la ruta 22, cerca de Choele Choel. El vehículo menor se cruzó de carril. El auto era propiedad de la última pareja del hombre que murió en ese siniestro, mientras que el seguro había sido contratado por el hombre. Para mayor complicación, la víctima iba de acompañante y quien conducía era su tío.

La anterior concubina, en representación propia y de la hija en común con el fallecido, inició un juicio contra la nueva pareja y contra la compañía de seguros.

En la causa penal se probó que era el tío quien conducía el Chevrolet Sonic, por lo que aludió que la víctima era un «tercero transportado», por lo que la aseguradora debía responder. Reclamó por el cese del ingreso de la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad, más daño psíquico, moral y tratamiento psicológico.

La compañía de seguros dijo que la víctima no era un tercero transportado, ya que era quien había contratado el seguro. Además, argumentó que «los demandantes son la ex concubina y el hijo menor de edad del asegurado, lo que configura una causal de exclusión o no seguro”.

La propietaria del vehículo, por su parte, dijo que había adquirido un auto y que su pareja estaba autorizado para conducirlo a través de una tarjeta azul.

La jueza de primera instancia recordó que «en el seguro de responsabilidad civil, el objeto del interés recae en el patrimonio del asegurado, pues el interés asegurable es justamente de quien resulte titular de un patrimonio». Es decir, la propietaria demandada.

La dueña del auto reclamó a la aseguradora por la destrucción total del Chevrolet Sonic, “por lo que no puede pretender la compañía de seguros alegar que contrató con quien figura en la póliza, ya que si no le interesó la persona titular del vehículo al momento de celebrar e instrumentar el contrato no puede ir contra sus propios actos -prescindir del nombre de la titular de vehículo- una vez acaecido el siniestro”.

De esta manera, quedó justificada la responsabilidad del seguro.

En cuanto a la dueña del auto, dice el fallo, «pretende eximirse de responsabilidad alegando que el rodado fue utilizado contra su voluntad, ya que el autorizado para conducirlo era su pareja» y no su tío.

Sin embargo, para ello debió probar que el tío de la víctima tuviera prohibido manejar el auto: «no basta con acreditar que no se lo autorizó a conducir; debe probarse que lo hizo contra la voluntad expresa o presunta del dueño», dice la sentencia.

En la apelación, la Cámara recordó que «la cláusula que excluye la cobertura de daños sufridos por el cónyuge, concubino/a y demás parientes del asegurado, referirá a la titular, con quien ninguno de los accionantes posee un vínculo de parentesco».

También compartió «el criterio en virtud del cual, resulta fundamental encarar la interpretación de estos casos bajo las normas que resguardan los derechos y defensas de los consumidores».

De esta manera, tanto el seguro como la última pareja del hombre fallecido deberán indemnizar a la ex concubina de la víctima y a su hija.