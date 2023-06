Una empresa ferroviaria deberá indemnizar a la familia de un conductor arrollado en Cipolletti

Un hombre falleció luego murió luego de embestir a una locomotora y su familia impulsó el reclamo civil en 2016. Esta semana, el tribunal confirmó la condena y aseguró que fallaron las medidas de seguridad. La empresa ferroviaria deberá indemnizar a la familia de la víctima.

Según detallaron, el tribunal analizó las apelaciones en el incidente ferroviario de Cipolletti y confirmó la falta de medidas de seguridad. El hecho ocurrió en un paso a nivel de la calle Mariano Moreno.

La Cámara de Apelaciones de Cipolletti describió que «el cruce carecía de barreras y de señales activas, ya sea lumínicas y/o semaforizadas». Además confirmó que no se acreditó que el día del incidente el maquinista hubiera activado el silbato o la bocina de la locomotora.

En el fallo explicaron que “no ha sido adecuadamente probada ninguna señal de aviso referida a la aproximación de la formación; en un importante lugar urbano en que no existían barreras, ni lumínicas de advertencia, ni personal de la empresa; no pudiendo pretenderse, ni cohonestarse, que sólo pueda funcionar como advertencia suficiente la tardía percepción visual del fallecido y el frenado, cuando ya no cabían maniobras útiles para realizar”.

En el hecho ocurrido durante la madrugada, una de las pericias demostró que «el cono de visión del hombre que murió estaba obstruido por el galpón frigorífico, ubicado a su derecha».

A partir de estos argumentos, el tribunal desestimó los planteos de Ferrosur Roca S.A y de su compañía de seguros. Por lo que se estableció que deberán indemnizar a la familia del hombre fallecido.

Cómo fue el caso en el falleció el conductor arrollado por el tren

El conductor de un auto marca Ford Escort murió luego de embestir a una locomotora y su familia impulsó el reclamo civil en 2016.

En el primer fallo determinaron que el 75% de la responsabilidad era de la propia víctima, pero se comprobaron faltas por parte de Ferrosur Roca S.A.

Durante el proceso se realizaron diferentes pericias de ambas partes. A partir del trabajo realizado, se estableció que el hombre fallecido manejaba a más de 20 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima determinada por la ley de Tránsito para el cruce de vías. Además, esta normativa establece que la prioridad de paso de la derecha se pierde ante la circulación de máquinas ferroviarias.

La conclusión de la primera sentencia aseguró que «de haber conducido a una velocidad adecuada, las chances de finalizar embistiendo al tren hubieran sido menores y quizás hasta nulas».

Mientras que la familia del hombre fallecido argumentó que «el paso a nivel estaba mal señalizado y que había una Cruz de San Andrés de madera, despintada y sin mantenimiento«.

Confirmaron que el incidente fue de madrugada y no existía ninguna señal vial con funciones refractarias, consignaron.

Qué dijo la familia del hombre fallecido

Celia, la esposa del conductor, describió sus sensaciones al confirmarse el ultimo falló y opinó sobre la decisión.

«Para mí fue una tomada de pelo, para la magnitud de lo que fue accidente y viendo como sigue todo bien», reclamó.

Describió que en el último tiempo vivió un hecho similar al que sufrió su marido. «Me paso un caso similar hace unos días y decir que yo frené, el tren me toco bocina frente a mi», explicó. Y agregó: «No es como dicen, que siempre toca bocina«.

«El maquinista iba con el celular, no toca bocina, no hay banderilleros, la empresa debería hacerse cargo, saben los horarios que llega el tren, que se hagan cargo», opinó.

Y lamentó: «En realidad, aunque nos paguen, no voy a recuperar la vida de mi marido«.