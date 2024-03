Una jueza de Cipolletti rechazó un recurso que pretendía frenar la investigación en la causa Otoño

Con un fuerte llamado de atención a uno de los abogados, la jueza del caso por el femicidio de Otoño Uriarte rechazó el recurso de Juan Pablo Piombo. Con esta decisión la causa se encamina al control de acusación de cara al juicio. La magistrada afirmó que la defensa “no puede venir a quejarse de que ha durado mucho esta investigación” cuando él mismo solicitó y consintió las prórrogas.



Fue una jornada maratónica de audiencias en la causa por el femicidio de Otoño. Todo estaba previsto para el control de acusación, que había sido solicitado en agosto. Pero el defensor público Juan Pablo Piombo que asiste a los imputados josé Jafri y Néstor Cau activó con una batería de pedidos. Entre ellos acceder a los testigos de identidad reservada que tienen la fiscalía y la querella y a un plazo para hacer una pericia genética.



Como la jueza de garantías Agustina Bagniole no le concedió más plazo, interpuso un recurso que revisó el juez de juicio Guillermo Merlo. Y después una queja. El primero en iniciar la audiencia fue Merlo, quien revocó la decisión de Bagniole y le ordenó tratar el pedido de insubsistencia de la acción por audiencia.



La insubsistencia, en criollo, sería cerrar la investigación por el mero paso del tiempo. Piombo fue polémico: “Qué sentido tiene castigar a alguien por algo que hizo hace 17 años”, cuestionó con un nivel de litigación carente de perspectiva de género.



Los defensores particulares hicieron un silencio de radio al pedido de Piombo. Incluso Gustavo Lucero, el que más conoce la causa, ni siquiera se conectó.



Después de la decisión de Merlo, la Oficina Judicial convocó a la jueza Bagniole y en la misma audiencia trató el pedido de Piombo. La fiscala Teresa Giuffrida y la querellante Gabriela Prokopiew en representación de Roberto, el papá de Otoño, defendieron el pedido para que la causa avance al control de acusación y de ahí al juicio.

La resolución de la jueza del caso Otoño





Piombo leyó un breve punteo de las solicitudes que se hicieron en la causa pero la jueza pidió precisiones. El defensor no supo contestarlas. La fiscal pidió un cuarto intermedio para revisar una audiencia anterior y la querellante, afilada en su tarea, contestó lo que la jueza pedía para resolver. “No es justo que se de un tiempo para incorporar más información, resuelva con lo que hay”, se quejó Piombo. “Sí usted no me da la información doctor”, le recriminó Bagniole.



Pero no fue la única recriminación. En su resolución, la jueza dejó en claro que “no hubo dilación indebida de las autoridades judiciales”. Y que la demora, desde el pedido de control de acusación en agosto hasta la actualidad, corresponden a los recursos de la defensa. Citó la teoría de los actos propios y dijo que si “el defensor ha consentido y pedido que la investigación se extienda en el tiempo, no puede venir a quejarse de que ha durado mucho esta investigación”.



Ponderó la jueza la información que le dio la fiscal Giufrrida respecto a la doble protección constitucional. Y dijo que es una obligación estatal el hecho de permitirle a las acusadoras que avancen a juicio en una causa que involucra el delito más grave de la violencia de género.



Finalmente, le dio una clase a Piombo sobre precedentes. Sostuvo que el abogado cita precedentes de la Corte Suprema que nada tienen que ver con el caso, por ejemplo una estafa en la que el imputado estuvo en prisión preventiva. “Hagamos un análisis de los fallos que se citan pero que tengan vinculación con el hecho, semejanzas fácticas, así no aplica el precedente”, cerró. De esta manera la causa se perfila para el control de acusación.