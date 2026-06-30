Una testigo clave declaró que le prestó su tarjeta a Manuel Adorni para una compra millonaria

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo elemento, luego de que Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita y confirmara que le prestó su tarjeta de crédito para realizar una compra de alto valor.

Declaró una funcionaria y complicó la situación judicial de Manuel Adorni

Según detalló Infobae, Schiuma relató que Adorni le solicitó su tarjeta Mastercard en agosto de 2025 sin explicarle qué iba a adquirir. Posteriormente, la documentación analizada por la fiscalía permitió establecer que con ese plástico se compró un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 por $2.185.000.

La funcionaria afirmó que, cuando recibió el resumen de la tarjeta, el entonces vocero le devolvió el dinero en efectivo por el monto total de la operación.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio nacional, Schiuma también señaló que detectó otros intentos de compra rechazados por el banco que desconoció como propios, entre ellos un Smart TV.

Los investigadores analizan si esas operaciones fallidas corresponden a intentos de compra realizados por Adorni luego de haber alcanzado el límite disponible de la tarjeta.

La fiscalía busca determinar si este mecanismo se repitió con otros integrantes del equipo de la Vocería Presidencial. En ese sentido, ya fueron identificados otros dos episodios ocurridos entre junio y agosto de 2025.

Uno involucra al coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Aluju, quien habría facilitado dos tarjetas para adquirir dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno.

La otra operación corresponde a Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería, quien facturó una compra por $8.183.303 en una tienda de blanquería. Según la investigación, los productos tenían como destinatario final a Adorni y fueron entregados en un country de Exaltación de la Cruz.

Durante su declaración, Schiuma explicó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria automotriz. Aseguró que fue convocada por él para integrar su equipo en la Casa Rosada por tratarse de «gente de confianza».

También sostuvo que esa fue la única ocasión en la que le prestó una tarjeta y afirmó no conservar conversaciones sobre el tema porque elimina periódicamente sus mensajes de WhatsApp.

La causa avanza ahora hacia una etapa decisiva. El fiscal Pollicita aguarda un informe de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizará la evolución patrimonial de Adorni.

Con esos resultados, el representante del Ministerio Público podría solicitar al juez Ariel Lijo un requerimiento de justificación patrimonial. Si las explicaciones del exfuncionario no resultan suficientes, la investigación podría derivar en un llamado a declaración indagatoria.

Con información de Infobae