Adrián Ravier habló sobre Manuel Adorni, el inicio de una «nueva etapa» con Santilli y el rumbo de la economía argentina

Adrián Ravier hizo su debut oficial como vocero presidencial e inauguró las conferencias de prensa desde la Casa Rosada. Ante los periodistas acreditados, el funcionario se refirió a Manuel Adorni, habló sobre la asunción de Diego Santilli y además brindó detalles de los próximos planes del Gobierno, entre los que destacó el rumbo de la economía argentina.

Ravier sobre Manuel Adorni

No ahondó en el tema, pero Ravier reiteró una vez más el mismo mensaje oficialista al afirmar que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni renunció a su cargo por «cuestiones personales».

Al mismo tiempo evitó pronunciarse respecto de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, tras aclarar que no es parte de su «rol como vocero hablar de detalles del caso».

Precisamente, Ravier expresó: «Mi tarea es informar sobre este último tema, sobre las cuestiones que competen al presidente y al futuro de la administración y de todos los argentinos, nada más y nada menos. Creo que con eso tenemos bastantes temas para abordar. En mi rol de vocero, soy un representante del Poder Ejecutivo y, como tal, mi posición no es otra que la del Gobierno. Vuelvo a insistir en lo que dijimos en la presentación: aquí vamos a hablar de temas relativos al Poder Ejecutivo, no nos vamos a meter con el Poder Judicial. Manuel Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que ya son conocidas, porque el presidente también las pronunció. La vía judicial continuará y veremos por dónde va«.

Por otra parte dejó abierta la posibilidad de impulsar una investigación interna a raíz de las compras con tarjetas de crédito de empleados de la Jefatura a nombre del exfuncionario.

«Nueva etapa» del Gobierno con Diego Santilli

En otro tramo de su conferencia, Ravier afirmó que el Gobierno inicia desde ahora una nueva etapa con el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El vocero destacó que la relación entre el Gobierno y el PRO «es clave» para lograr en el Congreso las reformas estructurales que se busca, por ello considera que la figura de Santilli se va a destacar en este sentido por el rol que desempeñó antes de llegar a la Jefatura.

«Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores«, dijo Ravier sobre Santilli y destacó que desde ahora «inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia».

Uno de los periodistas presentes en la conferencia le cuestionó sobre el hecho de que «algunos» miembros del Gobierno ya no son puros de La Libertad Avanza sino que «provienen del PRO», como la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el propio Santilli. Fue en este sentido que Ravier, indicó: «Son personas muy valiosas para el Gobierno y el PRO es clave para que trabajemos en conjunto para lograr las reformas estructurales que impulsa el Gobierno en el Congreso».

Tras esto explicó que La Libertad Avanza no tiene «mayoría hoy en Diputados ni en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos», y por eso la alianza con el PRO «permite aprobar reformas estructurales», por ello aseguró que en ese punto «Javier Milei y Mauricio Macri están en sintonía».

El vocero recalcó que tras dos años y medio de gestión libertaria, ahora se puede decir que «estamos en otra Argentina, más ordenada, donde bajan los riesgos y los inversores quieren invertir» y manifestó que «para que esto no sea solo un gobierno liberal de 4 u 8 años necesitamos reformas estructurales».

Ravier sobre el rumbo de la economía

La conferencia de Adrián Ravier se extendió durante casi una hora donde habló sobre varios temas del Gobierno, pero sobre todo puntualizó sobre el rumbo de la economía. El vocero aseguró que el crecimiento registrado en los últimos meses «no es transitorio», sino que responde al equilibrio macroeconómico alcanzado por el Gobierno y destacó los récords históricos en la producción de hidrocarburos y en las exportaciones agroindustriales a los que considera son el «resultado de una gestión que es consciente del potencial que tiene Argentina si explota sus recursos naturales».

Ravier en el inicio de la conferencia de prensa, expresó: «Después de medio siglo de una economía estancada, la Argentina empieza un ciclo de expansión que está basada en equilibrios macroeconómicos». Al mismo tiempo remarcó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) muestra un crecimiento de alrededor de 10 puntos del PBI desde el primer semestre de 2024.

El funcionario aseguró que el crecimiento «está apoyado en el equilibrio monetario, fiscal y cambiario, en la apertura económica y en una reducción de la burocracia gracias a los procesos de desregulación. Hay una fortaleza que lleva a explicar esa expansión como algo que va a continuar», y destacó que “por primera vez en mucho tiempo vamos a mostrar tres años de expansión de la actividad económica de manera continua”.

Luego de esto puntualizó que la minería, la energía y la agroindustria constituyen tres de los principales motores del crecimiento. En ese contexto mencionó que el récord histórico de producción de hidrocarburos registrado en mayo de 903.700 barriles diarios, implicó un incremento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior.

A su vez, Ravier resaltó que en los primeros meses del año el país alcanzó un «nuevo récord histórico de exportaciones agroindustriales, con 53 millones de toneladas que llegaron a más de 130 destinos», mientras que las ventas de carne vacuna registraron un récord con un crecimiento del 46% en valor y del 11% en volumen.