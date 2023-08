Violencia de género: en Río Colorado ordenan que la custodia sea para el victimario

El Juzgado de Paz de Río Colorado determinó que un hombre acusado de violencia de género sea custodiado en forma permanente por un efectivo policial para que la víctima pueda seguir con sus vida sin las interferencias que implican un seguimiento continuo.

La decisión judicial se tomó a partir de la denuncia de una mujer que pidió medidas preventivas para evitar que su hija sea víctima de nuevos hechos de violencia de género, entre ellas, custodia policial en su casa y también para la víctima.

Sin embargo, la novedosa sentencia de la Jueza de Paz, Daniela Alberdi; dispuso lo contrario: el custodiado será el hombre.

Para la jueza hay «indicios ciertos de una conducta violenta repetitiva» por parte del hombre, acreditó «el alto riesgo cierto en el que se encuentra la totalidad del grupo familiar» y valoró, entre otros hechos, que el hombre recientemente destruyó una notificación que le entregó la Policía, en la que se le imponía una prohibición de acercamiento.

También se dio «intervención urgente» a la Oficina de Género de la Municipalidad de Río Colorado y al equipo interdisciplinario del hospital para articular un abordaje integral.

En la sentencia se analizó «la extrema gravedad de lo denunciado», el derecho de la mujer a «vivir una vida libre de violencias» y la necesidad de «garantizar sus derechos económicos», para que no siga gastando su dinero en taxis con el único fin de estar más segura.

Alberdi argumentó que «el dispositivo de custodia debe resultar efectivo, sin impedir la vida diaria o estigmatizar a las mujeres» y que muchas víctimas se ven disuadidas de pedir medidas de custodia para evitar justamente el señalamiento público y la incomodidad de tener un acompañamiento policial.

Además valoró que «resulta casi de ejecución imposible» que se asigne custodia a la mujer, a la vivienda y al resto de su familia. Ante ese panorama, la alternativa fue invertir la situación para garantizar «la seguridad, el bienestar y la prevención», imponiendo la custodia sobre el hombre.

La sentencia prohibió al denunciado ejercer cualquier acto de violencia contra su ex pareja y acercarse a menos de 200 metros de ella o de su grupo familiar tanto en lugares públicos como en sus trabajos, establecimientos educativos y lugares de esparcimiento. También le prohibió cualquier tipo de contacto personal, telefónico o virtual, y fijó una especial prohibición de «publicar -o de amenazar con hacerlo- fotografías, videos y comentarios que afectan a la denunciante», porque configuran «violencia de genero digital, como forma de ciberacoso».

Según advirtió la sentencia, cualquier incumplimiento de estas pautas será considerado una desobediencia judicial y se dará intervención a la Fiscalía, organismo que en el mismo fallo fue puesto en conocimiento de la posible comisión del delito de amenazas.

Por último, la jueza notificó el fallo a la Comisaría de la Familia para que se disponga la custodia policial personal para el hombre mientras avanza el proceso judicial y en tanto «persistan las condiciones de riesgo».

La denuncia de la madre

En su presentación la madre de la víctima indicó que su hija sufre hostigamientos, amenazas y otros hechos de violencia desde que finalizó su relación sentimental con el hombre.

Relató que él «está todo el tiempo vigilándola» y que todas las mañanas aparece en la casa a la hora en que su hija sale a trabajar y «ha llegado a subirla por la fuerza» a su vehículo.

Según la denunciante su hija ha sufrido graves hechos de violencia física pero «él la amenazó con que si lo denunciaba la iba a matar y tirar por ahí». El hostigamiento, además, alcanza a otros familiares.

Tal es el temor de la víctima y su familia la chica gasta gran parte de su sueldo en ir a trabajar en taxi, para no caminar ni andar en bicicleta sola. «El trayecto es largo y no es justo que ella deba solventar todos los gastos por culpa de esta persona que no la deja en paz y que amenaza con matarla», se indica en la denuncia.