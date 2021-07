Juzgados de familia de Neuquén blanco de protestas por sus decisiones con niños

El accionar de los juzgados de familia de Neuquén fue el blanco de una protesta que se realizó esta mañana en la sede de la calle Leloir. El lema fue "Escuchen a las niñeces, no las dejen con sus agresores" y el objetivo, denunciar las decisiones que se toman alrededor de casos que involucran a infantes, sin reconocer el contexto de violencia.

Voluntarias de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género fueron quienes impulsaron la manifestación. Reclaman que los juzgados de familia neuquinos actúen con perspectiva de género.

Denuncian que en los juzgados, cuando se abordan casos de violencia, se "divorcian" de las familias. También que no se reconoce que cuando el hombre violenta a la madre de los niños, ellos también sufren. Aseguran que muchos de los violentos aprovechan los regímenes de comunicación para seguir hostigando a la víctima.

Las manifestantes también resaltaron que los juzgados no distinguen que el cese del pago de la cuota alimentaria también es violencia, del tipo económica. También destacaron que no reconocen que "por sobre todas las cosas, les niñes no pueden quedar completamente a merced de una persona que ya maltrató a otra, adulta, aprovechando las desigualdades que impone esta sociedad, por lo que con mucho más motivo lo puede hacer Y LO HACEN con alguien más indefenso".

Explicaron que los juzgados tienen una concepción biologicista de las relaciones parentales, sin tener en cuenta la emocionalidad de las infancias involucradas.

Finalmente cuestionaron que, muchas veces, los hombres denunciados por violencia no permiten que sus hijos se comuniquen con la mamá y esto no es considerado un delito o un peligro por la justicia.