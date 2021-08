L-Gante le dedicó un párrafo a Cristina Fernández en su nueva canción

L-Gante lanzó su nuevo tema Malianteo 420 (volumen 2), en el que le dedica unas palabras a Cristina Fernández de Kirchner. El mes pasado la vicepresidenta había recordado el Conectar Igualdad y había mencionado que el cantante había alcanzado la fama gracias a ese programa.

“Me nombró la Presidente, y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto, y respeto les falta a varios”, entona el músico. El video ya consiguió más de dos millones de reproducciones en YouTube.

En su momento L-Gante aclaró que obtuvo la computadora a cambio de un celular y no de manera directa de Conectar Igualdad. Incluso Claudia Valenzuela, la madre del artista, había explicado que su hijo no había conseguido la computadora gracias a ningún plan. “Cuando dijo lo de la computadora, me causó gracia: yo sabía cómo llegó esa netbook a casa”, dijo la mujer, que aclaró que L-Gante no estaba yendo al colegio en la época que el Gobierno las repartía.

El tema completo