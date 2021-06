La acumulación de nieve podría ser menor este invierno en la cordillera

Una de las preguntas que aparecen en estos días cada invierno es si la temporada tendrá más nieve que otras, o si las temperaturas serán menores o no. Primero que nada hay que tener en cuenta que estimaciones de este tipo no son iguales que el pronóstico diario de tiempo. Cuando se hacen estimaciones a largo plazo lo que se hace es establecer el escenario más probable como término promedio, comparando con los valores históricos, y teniendo en cuenta cuál es la situación general que impacta sobre la circulación general.



Es importante tener en cuenta que este tipo de estimaciones son generales y no apuntan a un evento en particular. Con esta información, lo que se puede decir al día de hoy es que la mayoría de los modelos señalan una alta chance de que las precipitaciones totalizadas al final del invierno estén por debajo de los valores climáticos para gran parte del norte patagónico (cordillera, meseta y zona de valles), con precipitaciones levemente por encima de los promedios hacia la costa atlántica.

Esto no quiere decir que no vaya a nevar en la cordillera, sino que al finalizar el invierno sea altamente probable que los acumulados estén por debajo de lo esperable. En cuanto a las temperaturas, no se observan señales de que se ubiquen fuera de los promedios para la estación. Si es cierto que comparando con años anteriores, al finalizar junio las irrupciones de aire frío han ido menores.

Si enfocamos en la próxima quincena, además del período de inestabilidad de los próximos días se observa uno sobre el fin de mes e inicio de julio, y otro hacia el 8 / 9 de julio con nevadas concentradas sobre la cordillera. En medio, aire más templado podría cubrir la región hacia el 7 de julio. Cualquier pronóstico a más de 16 días tiene incluido un grado de error muy grande. De hecho hoy en día hay modelos a mucho más alcance pero se mantienen en fases experimentales y el grado de error sigue siendo muy alto.