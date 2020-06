La bicicalle, una opción para viajar al centro en Neuquén

Las bicicalles en Neuquén se promocionan como una alternativa de viaje hacia el microcentro de la ciudad para los trabajadores que no están incluídos como esenciales en los permisos.

El problema es que la mayoría de los que usan la bicicleta para ir a trabajar o hacer trámites a la zona bancaria, no conocen los recorridos para usar la nueva vía señalizada a pesar de que tiene casi cinco kilómetros desde Novella y Necochea hasta las inmediaciones del shopping La Anónima, por Collon Cura y Antártida.

En algunos sectores, los automovilistas invaden la vía; y lo que es peor, hasta estacionan sobre la bicicalle a pesar de que está señalizada con la doble línea amarilla. En algunos sectores hasta tiene pretiles para que los conductores no se aproximen al carril de los ciclistas.

El viernes comenzaron los operativos en el transporte público de Neuquén para que el colectivo urbano sólo sea utilizado por los esenciales.

Según dijo el secretario de Movilidad, Santiago Morán, los inspectores no bajan de las unidades a quienes no tengan el permiso específico, pero sí se instalaron en al menos 10 parada transitadas para "persuadir" a los usuarios no esenciales a que se trasladen por otros medios o desistan de viajar.

Dos carriles para bicicletas, en algunos sectores tienen pretiles para evitar la invasión de los conductores (foto Oscar Livera)

Son esenciales los comprendidos en los 24 rubros previstos en el decreto 297, como los trabajadores de comercio del rubro alimenticio, empleados del sector salud y seguridad, servicios públicos y quienes están al cuidado de se adultos mayores, por ejemplo.

"El resto de las actividades habilitadas en forma excepcional, deben buscar otros mecanismos como bicicletas , autos o el traslado peatonal", dijo Morán.

Según los datos de movilidad, los controles que se realizaron el jueves y viernes detectaron que más de un 90% de los que están viajando en el urbano, son esenciales. Sólo un 10% fueron pasajeros que no contaban con el permiso porque iban al centro por algún tipo de trámites.

No hay estadísticas sobre cuántas personas están usando las bicisendas y las bicicalles. Las primeras son las vías para bicicletas que se acondicionan en una zona de vereda, mientras las segundas son las vías como la de Antártida o de Moritán, que comparten espacio con el asfalto por donde circulan los autos.

"Se persuade a las personas que el colectivo en esta etapa es sólo para un sector, que tenemos que cuidarnos, que usen tapabocas, que guarden la distancia y no se suban al colectivo", dijo.

Los operativos se centraron en las líneas del noroeste al centro, en Parque Industrial y en Confluencia.

Morán dijo que era notorio un mayor uso de la bicisenda de la 12 de septiembre y mayoritariamente la nueva bicicalle, de la calle Antártida. Desde Novela y Necochea se conecta hacia el centro por una bicisenda hasta Godoy, desde allí por Avenida del Trabajador hacia el centro o por Moritán, indicó.

"En Moritán se puede ir hasta San Lorenzo Sur o agarrar República de Italia con Collón Cura y Antártida Argentina; se están usando mucho, pero estamos señalizando para que no se estacionen sobre la bicicalle y respeten a los ciclistas, no hay costumbre todavía", sostuvo.