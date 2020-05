La burocracia del Estado

Zapala

Estoy cansada de la falta de criterio en todo lo que se refiere a la administración pública. Cada vez que debemos hacer un trámite, por simple que sea, tenemos que lidiar con la burocracia o la inoperancia del funcionario que nos atiende.



Lo último que me pasó es que me compré un auto por plan de ahorro y resultó adjudicado y a fines del mes de febrero se realizaron los trámites en el Registro del Automotor y el Municipio de Zapala, para que el concesionario lo entregue. Esto incluye todo lo inherente a la gestoría (de la que se ocupó el concesionario) y los derechos que se debían abonar por tal concepto.



El 2 de marzo el gestor concluye con el pago de la patente y el 6 de marzo viajo a Neuquén a retirar el auto (yo vivo en Zapala), y recién allí recibo toda la documentación del vehículo.



Para mi sorpresa, cuando veo el recibo de la patente, me doy cuenta de que la misma fue aplicada al mes de febrero con recargo. No entendí nada, porque en febrero yo no tenía auto. Entiendo que se paga patente por el derecho de circular. Y mi auto no circuló en febrero. Presenté una nota reclamando por esta situación y solicitando que la patente abonada se aplique al mes de marzo, con toda la documentación que acreditaba la fecha de entrega del auto.



La nota nunca me la contestaron pero hablé con una funcionaria que me dijo que tenía que pagar la patente de febrero porque el Registro del Automotor había efectuado el trámite en febrero. La fecha del título del auto es 27/2/2020.



Soy contribuyente de este municipio desde hace más de 30 años y jamás me atrasé en un pago de tasas o contribuciones.

Hoy siento que el Municipio de Zapala me está estafando, cobrando por algo que no existía.



A la fecha, tengo abonadas todas las patentes, incluida la de junio, y me siento muy indignada.

Graciela Sereno

DNI 11.810.829