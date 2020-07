“La caída de este año será la más grande de la historia argentina”

Candidato a Presidente en 2019 y lanzado al desafío de construir una alternativa de centro derecha en Argentina, José Luis Espert es de los analistas que mantienen una lectura profunda y aguda del escenario actual. En diálogo con PULSO, el economista analizó la gestión de la pandemia, y los desafíos que se avecinan una vez cerrado el capítulo de la deuda. Anticipó una caída de al menos el 15% en Argentina para 2020, aunque valoró el hecho de ser uno de los países con menos muertes por Covid-19 en el mundo.

PREGUNTA: ¿Cuál es su análisis de la coyuntura luego de tres meses de la cuarentena?

RESPUESTA: Hay que tener claro que el enemigo a derrotar es el virus. Esa es la guerra. Pero es una guerra en tres frentes. El primero es el frente sanitario. Otro es el frente institucional. Y el tercero es sin dudas el económico. En el frente sanitario veníamos bien, pero hoy estamos entre regular y mal, teniendo en cuenta que el 40% de la población del país, que vive en el AMBA, hoy ha vuelto a fase uno. Es cierto que en cuanto a la cantidad de muertos, un dato en el que no se puede mentir, Argentina se destaca en el mundo por ser uno de los países que menos muertos por Covid-19 tiene. No obstante, llama mucho la atención que después de 100 días de cuarentena no exista un sistema sanitario a tono, y que no se hayan realizado millones de test como para saber exactamente donde están los focos y cuarentenar de forma más eficiente. La gente entrego 100 días de su vida de trabajo, su vida de empresario, de comerciante o de monotributista, mucha de esa gente se fundió en el camino, y ha servido de poco y nada.

P: ¿Respecto a lo institucional?

R: Es el frente en el que claramente venimos perdiendo. El Poder Legislativo está funcionando a medias, y el Poder Judicial directamente no está funcionando. Además estamos viendo intervenciones absolutamente indebidas del gobierno, como el caso Vicentin y el caso Sancor, que es el que está por venir.

P: ¿Y qué hay del frente económico?

R: Este es el flanco en el que la derrota es total. Argentina va a ser de los países que más caiga en materia económica en 2020. Y probablemente la caída del PBI este año, sea la más grande de la historia argentina, con la enorme secuela a futuro de aumento del desempleo y de la pobreza. Y una vez que la economía real deje de caer, va a llegar otro tsunami, que es el financiero monetario. Argentina ha emitido una cantidad sideral de dinero para financiar el déficit fiscal, y esa cantidad de dinero aun no impacta porque el 40% de la población sigue encerrada, y el 60% restante ha recuperado la normalidad, pero no totalmente. En e año 2021 comenzará a verse el tsunami financiero monetario, tanto en las Reservas del Banco Central, como en la tasa de inflación.

La cantidad de dinero se va a duplicar en solo un año. Eso va a generar mucha tensión en el mercado de cambios y una aceleración inflacionaria, justo cuando la sociedad esté votando.

P: ¿Pudo haberse evitado ese nivel de caída?

R: Es cierto que la pandemia, aun sin cuarentena obligatoria, algún grado de caída genera, porque la población voluntariamente decide cuidarse y no ir a trabajar. Es lo que sucedió en muchos estados de EEUU. Pero es falso que la pandemia cause el nivel de caída económica que se observa hoy en Argentina. Lo que discutimos es la magnitud. América Latina muestra una caída promedio de no más del 8-9%, el primer mundo del orden del 4-5%, y Argentina va a caer cerca de 15%. La caída del 26% registrada en abril, coloca a la Argentina como la tercera economía de mayor caída en el mundo. Esa enorme diferencia entre nuestro país y el resto del mundo es a causa de la cuarentena. Y esto es más grave si se tiene en cuenta de donde venía Argentina, luego de dos años muy malos producto del colapso y el fracaso del programa económico de Macri.

P: Dado el contexto actual ¿Había forma de evitar el crecimiento de la emisión?

R: Yo creo que se pudo plantear una emergencia económica que permitiera que la parte del Estado que no está funcionando, no se cobrara el 100% de los sueldos, de la misma forma que el sector privado no está trabajando nada, o no está facturando nada. Es decir, el sector privado imposibilitado de trabajar, teniendo que pagar impuestos para sostener los salarios del sector público que también está cerrado. Es un error de fondo del gobierno de Alberto Fernández, no tener un comité de economistas que lo asesore, de la misma forma que tiene un comité de infectólogos. Es decir, bajar al menos parcialmente bajando el gasto público, para que al menos transitoriamente, no estalle el déficit, y pueda evitarse el tsunami financiero monetario que se avecina.

P: No obstante, la emisión ya sucedió ¿Qué se puede esperar?

R: Intuyo que a medida que se abra la cuarentena observaremos algún grado de aceleración de la tasa de inflación en 2020. Pero yo veo con mucha preocupación el año que viene. La cantidad de dinero se va a duplicar en solo un año. Eso va a generar mucha tensión en el mercado de cambios y una aceleración inflacionaria, justo cuando la sociedad esté votando.

P: ¿Qué opina de la última oferta a los bonistas?

R: Enhorabuena que el gobierno se acerque a los acreedores. Ojalá que Argentina salga definitivamente del default. No se si se podrá colocar más deuda en el futuro cercano. Pero para las empresas argentinas, que en los próximos años tienen vencimientos de deuda externa por más de u$s 16.000 millones, es muy importante que el gobierno salga del default. Esperamos que el 4 de agosto surja un nivel de aceptación importante, y que se respeten las condiciones de los contratos contraídos previamente, para evitar la aparición de una nueva generación de buitres.

PERFIL

José Luis Espert es oriundo de Pergamino y tiene 58 años. Es Licenciado en Economía (UBA), Más ter en Economía (Ucema) y Máster en Estadística (Universidad de Tucuman).

Fue analista de programación monetaria y luego economista jefeen el estudio de Miguel Ángel Broda.

Es autor del libro “La Argentina Devorada” y en 2019 fue candidato a Presidente de la Nación en representación del espacio liberal.