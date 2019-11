La canción que se convirtió en símbolo de resistencia en Brasil

Por Eduardo Mutchinick

Era diciembre de 1968, allá lejos, hace 51 años, y culminaba el III Festival Internacional de la Canción en Brasil, en el estadio “Maracanazinho” en Río de Janeiro.

En la parte nacional del festival, el jurado había elegido como la mejor canción “Sabiá” de Tom Jobim y Chico Buarque de Hollanda, presentada por los cantantes Cynara y Cybele.

En segundo lugar la premiada fue “Pra não dizer que não falei das flores”*, más conocida como “Caminhando” de Geraldo Vandré.

Geraldo Vandré.

El numeroso público desaprobaba el resultado, y se produce un fervoroso diálogo entre la gente y el compositor y cantor Geraldo Vandré, escucho el cassette e intentó traducir, les dice: “Saben que pienso, una sola cosa más, Tom Jobim y Chico Buarque merecen nuestro respeto”, el público abuchea, Vandré: “Nuestra función es hacer canciones y la función de juzgar en este momento es del jurado que allí está”, siguen los abucheos cada vez más intensos, Geraldo: “Por favor, una cosa más, para ustedes que continúan pensando, que me apoyan abucheando”, el público no declina en su parecer, y Vandré cierra con “Por favor, hay una sola cosa: La vida no se resume en festivales”.

Brasil, desde el año 1964, a través de un golpe, era gobernado por los militares, y la canción “Caminhando” se constituyó en un símbolo de resistencia civil y estudiantil a la dictadura instalada.

"Caminhando e cantando e seguindo a canção

Somos todos iguais braços dados ou não

Nas escolas nas ruas, campos, construções

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Vem, vamos embora, que esperar não é saber,

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”

Geraldo Vandré, cuyo nombre verdadero es Geraldo Pedrosa de Araujo Dias, nació en João Pessoa, Estado de Paraíba, Brasil, el 12 de septiembre de 1935.

El 13 de diciembre de 1968 el gobierno militar dictó el Acta Institucional N° 5 (AI-5), que entre otras decisiones suprimió la libertad de expresión en el Brasil; lo indujo a Vandré a irse del país, que se escondió durante un tiempo en el campo de la viuda del escritor João Guimarães Rosa, Doña Aracy, autor de “Gran Sertón: Veredas”. Y “Caminhando” fue censurada y prohibida su ejecución durante años.

“Pelos campos há fome em grandes plantações

Pelas ruas marchando indecisos cordões

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão

E acreditam nas flores vencendo o canhão

Vem, vamos embora, que esperar não é saber,

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”

Vandré volvió al Brasil después de varios años, qué ocurrió en su persona, en su pensamiento, en sus decisiones de vida, cómo afectó la represión, el exilio, el gobierno militar, que no quiso cantar más en público. Recién en el 2018 después de 50 años aceptó subir a un palco en un Concierto Especial en su tierra natal de Paraiba, y cantó “Caminhando”.

“Há soldados armados, amados ou não

Quase todos perdidos de armas na mão

Nos quartéis lhes ensinam antigas lições

De morrer pela pátria e viver sem razão

Vem, vamos embora, que esperar não é saber,

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”

En una entrevista en el año 2010, Geraldo Vandré decía: “Estoy exiliado hasta hoy. Todavía no volví. Yo estoy exiliado y alejado de las actividades que tenía hasta 1968 en el Brasil. No me retiré. No retorné”.

“Nas escolas, nas ruas, campos, construções

Somos todos soldados, armados ou não

Caminhando e cantando e seguindo a canção

“Somos todos iguais braços dados ou não

Os amores na mente, as flores no chão

A certeza na frente, a história na mão

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Aprendendo e ensinando uma nova lição

Vem, vamos embora, que esperar não é saber,

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”

“Fica mal con deus”, “Disparada”, “Das terras de benvirá”, y otras tantas músicas de Geraldo Vandré, están dispersas y presentes en mis cassettes y discos de vinilo.

Y sí, la vida no se resume en festivales.

* Traducción propia de la canción de Geraldo Vandré “Para no decir que no hablé de las flores” o “Caminando”:

“Caminando y cantando y siguiendo la canción

Somos todos iguales tomados del brazo o no

En las escuelas, en las calles, campos, construcciones

Caminando y cantando y siguiendo la canción

Ven, vámonos, que esperar no es saber

Quién sabe es hora, no espera suceder

En los campos hay hambre en las grandes plantaciones

Por las calles marchando cordones indecisos

Todavía hacen de la flor su más fuerte coro

Y creen en las flores venciendo al cañón

Ven, vámonos, que esperar no es saber

Quién sabe es hora, no espera suceder

Hay soldados armados, amados o no

Casi todos perdidos con armas en la mano

En los cuarteles les enseñan antiguas lecciones

De morir por la patria y vivir sin razón

Ven, vámonos, que esperar no es saber

Quién sabe es hora, no espera suceder

En las escuelas, en las calles, campos, construcciones

Somos todos soldados, armados o no

Caminando y cantando y siguiendo la canción

Somos todos iguales, tomados del brazo o no

Los amores en la mente, las flores en el piso

La certeza en la frente, la historia en la mano

Caminando y cantando y siguiendo la canción

Aprendiendo y enseñando una nueva lección

Ven, vámonos que esperar no es saber

Quién sabe es ahora, no espera suceder”

Sabiá

Vou voltar

Sei que ainda vou voltar

Para o meu lugar

Foi lá e é ainda lá

Que eu hei de ouvir cantar

Uma sabiá

Cantar

Uma sabiá

Vou voltar

Sei que ainda vou voltar



Vou deitar à sombra

De um palmeira

Que já não há

Colher a flor

Que já não dá



E algum amor

Talvez possa espantar

As noites que eu não queira

E anunciar o dia

Vou voltar

Sei que ainda vou voltar



Não vai ser em vão

Que fiz tantos planos

De me enganar

Como fiz enganos

De me encontrar

Como fiz estradas

De me perder



Fiz de tudo e nada

De te esquecer

Compositores: Chico Buarque de Hollanda y Tom Jobim