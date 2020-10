La clínica Pasteur de Neuquén apuesta a poder mantener las camas que tiene

Neuquén permanece a un 99% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Hasta ayer las únicas disponibles estaban en San Martín de los Andes, el resto de las localidades están completas. La clínica Pasteur, fue uno de los primeros centros "covid" de la provinicia. Allí la ocupación también es completa y sólo apuestan a poder mantener los lugares que tienen ya que no hay forma de que puedan sumar más lugares para la atención de pacientes críticos.

"Hace tres días atrás un amigo me pidió una cama para una persona querida,yo no tenía camas, hice gestiones y no conseguí camas en otras clínicas, esa persona falleció ayer", relató el director de la Clínica Pasteur, Juan Peláez en diálogo con VOS A DIARIO. Es una situación personal, pero grafica la gravedad en la que se encuentra el sistema de Salud de la provincia.

"No tenemos que sorprendernos si la gente empieza a morir sin tener acceso a un respirador", agregó el responsable de la clínica.

Además señaló que la situación crítica se vive desde hace semanas. "Con el 0,5% de la población de Neuquén con coronavirus, ya se habían saturado las camas", confió.

Y, al mismo tiempo destacó que cada 100 casos positivos, cinco son los que necesitarán una terapia intensiva y que cada paciente que ingresa a terapia está un promedió 13 días. "No hay sistema que aguante. Uno puede poner camas, pero no tenes recursos humanos para atender esas camas", subrayó.

En la clínica, al igual que en el resto de los hospitales de la ciudad, ya no tienen camas disponibles para cuidados intensivos, pero lamentablemente tampoco es posible que sumen algunas unidades más. "El personal de salud está atendiendo más pacientes de lo que pueden humanamente atender".

El personal de enfermería y los terapistas son los que más falta hacen. Desde la Pasteur planean capacita más enfermeros para que pueda asistir a pacientes en terapia, y también barajan la posibilidad de que los anestesistas colaboren con los terapistas en lo relativo a la intubación de pacientes. Pero todo en vistas a poder mantener los lugares disponibles hoy. "Hoy el desafío que tenemos es poder mantener las camas que tenemos, porque el personal que está atendiendo viene sobrecargado trabajando 12 horas por día en algunos casos, y 16 horas por día en otros", aseguró Pelaez.

"Uno entiende que la gente está saliendo porque tiene que trabajar, pero hay que tratar de tener los mayores cuidados", advirtió el responsable de la clínica.