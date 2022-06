No todo el deterioro viene de la pandemia

La pandemia sirvió y sirve para justificar muchas cosas, pero no todo comenzó con la pandemia.

La crisis educativa, la baja calidad en la formación, la falta de comprensión de textos por parte de los alumnos y la pobre performance en matemáticas son precedentes a la pandemia. Esta crisis educativa lleva años en la Argentina y va de la mano del deterioro económico y social del país. Pero cuando se buscan argumentos nadie parece hacerse cargo.

Cada año el diagnóstico da un poco peor.

¿Y quién fue él/la responsable de lo que ocurre en las escuelas y universidades?. ¿Las provincias o la Nación?. Todos, porque el nivel de compromiso con la escuela o con la universidad también se vinieron abajo.

El Gobierno nacional difundió ayer los resultados de las pruebas Aprender y estos muestran el fuerte impacto educativo del cierre de las escuelas por la pandemia. La evaluación fue tomada en diciembre del año pasado a todos los alumnos de sexto grado del país. El resultado fue una fuerte caída en comprensión de textos y una muy leve declinación en los conocimientos de Matemática. Río Negro no escapa a las generales de la ley y sufrió el mismo deterioro.

En Lengua, hoy tras la pandemia hay casi el doble de alumnos que no alcanzan un nivel satisfactorio, con respecto a 2018, cuando se había tomado esta prueba por última vez.

Y viene al caso una “catarsis” de una docente rionegrina del nivel secundario que dijo días atrás “me cansé de ser funcional a la mediocridad”.

Pero además abunda en ejemplos:

“No quiero hacer nada, profe. No quiero leer ni aprender nada. No me interesa su clase”.

“Ni se gaste en llamar a mis viejos, no van a venir”.

“No tengo idea qué pidió, profe”.

“No tengo hojas ni birome. No puedo copiar”.

Ante ese planteo, la gobernadora Arabela Carreras reconoció que el sistema educativo enfrenta una crisis de “modelo” y necesita adaptarse a “una sociedad que cambia más rápido”, pero tomó distancia de los docentes que confiesan su impotencia y tienen miradas pesimistas sobre la tarea que desarrollan.

Ni una postura ni la otra deberían tomarse como terminantes. Pero ambas visiones, la de la maestra y la de la gobernadora son parciales, porque el deterioro es mucho más profundo. Y ese deterioro es un diagnostico en sí mismo que debería alertarnos.