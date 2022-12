Con alta demanda, el Servicio de Emergencias de Roca se prepara para las fiestas de fin de año

Por primera vez, Roca contará para estas fiestas con un servicio de emergencias médicas las 24 horas en las calles de la ciudad. El Siarme, que se puso en funciones durante la última Fiesta Nacional de la Manzana, ahora deberá cubrir los eventos y siniestros que sucedan como consecuencia de los festejos de fin de año.

La coordinadora del Servicio Siarme en Roca, Mónica Dailoff, hizo un balance sobre cómo trabajaron durante todo el año, en el cual debutaron como sistema de Emergencias Médicas en la ciudad. Estas serán las primeras fiestas de fin de año que cubrirán y ya se prepara el equipo para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

Los días 24 y 25, el tráfico aumenta notablemente. «Ahí es donde tenemos traumas de diferentes naturaleza», contó. El plantel va a estar completo, con choferes, médicos y enfermeros estarán de guardia. Cuentan con dos ambulancias medicalizadas, con dotaciones completas.

«Ya tenemos todo medianamente organizado, esperemos que sea diferente porque uno apuesta a que sea mejor. Este año sabemos que no va haber pirotecnia en Roca, pero siempre tenemos algún caso de quemadura o de lesiones. Esos sabemos que van a aparecer. Los equipos están preparados para dar respuestas«, expresó la profesional.

«Nosotros hoy estamos preocupados porque vamos a tener un verano muy intenso, por ejemplo, en la Ruta 22. Sabemos hoy que ese trayecto es un lugar donde vamos a tener varios eventos, tuvimos ya un par graves» Mónica Dailoff, coordinadora del servicio

La enfermera especializada contó que cada día reciben un promedio de 30 llamadas, pero que solo asisten entre 15 y 16 con ambulancias, ya que una parte son resueltas a través de la vía telefónica. El Siarme ofrece el servicio gratuito de emergencias médicas prehospitalarias para toda la comunidad los 365 días del año.

«Hacemos hincapié en las urgencias, no es que no queramos enviar una ambulancia, el tema es que si la enviamos a un código verde, que puede ser resuelto en un hospital o tiene movilidad, y si sale un código rojo y no le puedo dar respuesta ahí es donde se complica, porque es realmente una urgencia», dijo la referente y alentó a la población a dar un buen y razonable uso del sistema.

«Por esa razón nosotros hacemos tantas preguntas cuando llaman al 911, para clasificar y ver si puede esperar un ratito o si hay que mandar la ambulancia de manera urgente», explicó la coordinadora a RÍO NEGRO.

Accidentes graves y hasta rasguños

Uno de los principales motivos de consulta tienen que ver con los accidentes entre motos y autos, el cual constituye una urgencia para el Siarme. Sin embargo, la profesional explicó que así como reciben muchos llamados de urgencias, llegan consultas banales como el rasguño de un gato, o preguntarnos cuál es la farmacia de turno, contó.