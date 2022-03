El municipio suspendió actividades al aire libre por las fuertes ráfagas, en Roca

El Municipio de Roca decidió suspender todas las actividades de los talleres previstos al aire libre para este martes por la tarde. Debido al pronóstico que anunció vientos de variada intensidad con ráfagas que alcanzan los 85 km durante la tarde.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, aconsejándose inclusive, no transitar la vía pública en caso que no sea imprescindible.

Es importante tener presente las siguiente recomendaciones:



-Mantenga balcones y ventanas bien cerrados, retire las macetas y otros objetos para evitar su rotura y caída a la calle.

-Ante la probabilidad de cortes en el suministro eléctrico, desenchufe equipos sensibles a posibles variaciones de voltaje.

-No subir a andamios, ni techos.

Si se encuentra caminando:

-Es conveniente alejarse de balcones, paredones, o árboles, que puedan llegar a colapsar o desprenderse partes del follaje.

-Tomar precauciones al pasar por edificios en construcción o edificaciones que a simple vista se vean defectuosas. Recordar que pueden desprenderse elementos de mampostería.

-Precaución al circular frente a carteles de mediana y gran dimensión.

-No hacer Ejercicios en zonas arboladas.

Actividades al aire libre:

-Evitarlas y readecuarlas en espacios cerrados.

-Si se encuentra conduciendo: extremar las precauciones ante la posible presencia de obstáculos en la vía; circule con máxima precaución, luces encendidas.

-Si su vehículo es una motocicleta o una bicicleta: ubicarse en una zona segura y esperar a que aplaquen viento, recuerde que la posibilidad de vientos transversales pueden hacerle perder el control con consecuencias no deseadas.

-No encender fuegos a cielo abierto, para evitar su propagación.