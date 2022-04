Víctor Cortes y el trabajo artesanal de restaurar barricas en Roca

El viejo barril espera caer -otra vez- en buenas manos.

“Antiguamente, las bodegas tenían toneleros, restauradores, en sus galpones”, contó Víctor Jesús Cortes a LA COMUNA desde su taller, ubicado en barrio Chacra Monte.

Son manos inteligentes que trabajan materiales tan nobles como la madera y el hierro.

¡“carpintero”!; ¡“maestro de la madera”!; ¡“restaurador de barricas”!…

P- ¿Qué tipo de trabajo le hace a la barrica?

R- Es un trabajo de carpintería que se le da el nombre de restauración, no es nada más que eso. Algo artesanal por cierto, porque restaurar una barrica o tonel tiene pasos específicos y lo que no debe pasar es que se te desarme el barril porque ahí la cosa se complica (risas). Voy por partes. La tarea principal esta en el lijado de los flejes de hierro y maderas (algunos quieren que se barnice y otros no). Saco el cincho de arriba, lijo, y luego el otro, y el otro; las láminas de madera se trabajan de forma conjuntas no es necesario desarmarlas.

También, además de la restauración, realiza trabajos para exhibición de botellas de vinos. Foto Gino Avoledo

Y agregó, “son barriles de alta calidad, madera roble -francés en este caso-. Una barrica de estas seguro recibió durante unos 3 a 5 años su vino; el tartaro del vino ha gastado la madera por dentro y por eso pasan a exhibición o decoración”.

Con una moderna maquinaria -y también artesanal- la limpieza de la barrica le demanda a Cortes 1 hora ‘15 aproximadamente. También podría hacerse por dentro, pero eso demandaría mucho más tiempo.

P- ¿Hace cuánto en este oficio?

R- En realidad es un oficio que mientras yo estaba trabajando en la bodega Canale fui adquiriendo con el solo hecho de observar, de preguntar. Trabaje 43 años en la bodega Canale y en todo tipo de tareas. Un día pase a ser el restaurador de las barricas y ahora sigo con este oficio desde mi casa, ya estoy jubilado.

1/ 5 Foto: Gino Avoledo 2/ 5 Foto: Gino Avoledo 3/ 5 Foto: Gino Avoledo 4/ 5 Foto: Gino Avoledo 5/ 5 Foto: Gino Avoledo

Víctor Jesús Cortes tiene 62 años y se crió adentro de Canale. No dejo pasar la oportunidad para dejar en claro que sus conocimientos por las barricas vienen desde hace años, más de 30 por lo que nos dio a entender.

“Mis padres trabajaron en Canale en las épocas de jornadas extensas, de sol a sol. Yo empecé como cadete, fui chofer, autoelevadorista también, que no hice en la bodega (exclamación). Y un día empecé a arreglar o restaurar las barricas cuando los compañeros se fueron”.

Cuanto más nueva la barrica, mas transmitirá sus caracteres al vino. Pero una barrica restaurada también alimentará al vino con sus caracteres específicos.

Son barricas de alta calidad y en su mayoría construidas con madera roble francés o norteamericano. Foto Gino Avoledo

Un barril viejo es un producto de madera maciza (de unos 2 centímetros), de roble, francés o norteamericano, también español, que hoy en día se fabrican con maquinarias modernas, aunque antiguamente se hacía todo a mano.

Las duelas y sus flejes de hierro son trabajados con mucha precisión por Cortes: contacto al 2984127494

“Cuando la bodega la pasa a retiro estas barricas pasan a exhibición, desde la bodega se suele obsequiar a sus clientes una barrica restaurada y yo les hago el trabajo. Me parece que en estos días me van a traer una grande”, remarcó Cortes.

“Cuando el barril se queda vacío lo que ocurre es que la madera se deshidrata y empieza a perder densidad y volumen. Como los aros de metal funcionan de tope, lo que sucede entonces es que el fleje falla y hay que tener cuidado de que la barrica no se desarme”, explica el restaurador.

Cortés realiza el oficio de restaurador en su propia casa, en barrio Chacra Monte. Contacto al 2984127494

Lijas, cepillos para madera y acero, martillos de madera y de hierro, herramientas caseras y, sobre todo, la habilidad de sus manos son las que entran en relación con la barrica.

Cortes está ya en la historia de un oficio que trabaja la madera (duelas) longitudinalmente, y que en la zona no debe faltar jamás.

Un oficio con mucha historia detrás, mucha madera trabajada y muchas manos sabias.