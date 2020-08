La conflictiva situación de Messi en Barcelona

Los últimos años de Lionel Messi en Barcelona han estado lejos de aquellos momentos de gloria que lo ubican como uno de los grandes ídolos de la historia de la institución.

Aunque el nivel de la Pulga estuvo casi siempre a la altura, el rendimiento del equipo fue irregular y, más allá de algún que otro título, se reiteraron las decepciones.

En Champions League, sufrieron varias eliminaciones insólitas y humillantes. En 2018, quedó afuera ante Roma al perder 3 a 0 en Italia luego de ganar 4 a 1 la ida. Al año siguiente le ocurrió algo similar con Liverpool. Fue 3 a 0 a favor de local y 0-4 de visitante.

Por si fuera poco, este año le propinaron la peor goleada de su historia, en al derrota 8 a 2 con el Bayern Munich.

A ese desgaste por los resultados deportivos se sumó el mal manejo dirigencial. La política de refuerzos no fue acertada y algunas figuras como Arda Turan, Ousmane Dembelé, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann estuvieron lejos de colmar las expectativas además de los gastos millonarios que significaron sus pases.

Tras la salida de Luis Enrique y Neymar, el club catalán no volvió a encontrar el rumbo y a Messi se lo vio cada vez más íncomodo.

Lio no tuvo problemas en dejar en evidencia sus disgustos como lo hizo en su enfrenamiento público con el ex secretario deportivo, Eric Abidal. El francés dio a entender que el plantel ya no quería al DT Ernesto Valverde y el argentino lo contradijo.

La llegada de Ronald Koeman y la misión de hacer una revolución en el plantel podrían ser el golpe de gracia. El técnico ya les avisó a Luis Suárez y a Arturo Vidal que no contará con ellos, dos jugadores afines al rosarino, en especial el uruguayo.

Según los medios españoles, Messi no quedó a gusto tras su reunión con Koeman, en especial por el carácter autoritario del entrenador que le habría asegurado que "se terminaron los privilegios".

El capitán tiene contrato hasta junio de 2021 y una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. El expresidente del club, Joan Laporta, le echó más leña al fuego y expresó: "Esto me hace sospechar que quieren vender a Messi lo que sería un error histórico".

Las próximas horas serán claves para el futuro de Messi en Barcelona, dado que los entrenamientos del plantel empiezan el próximo lunes.