La cooperativa El Petróleo proyecta instalar una expendedora de combustible

La cooperativa El Petróleo tiene el predio en el parque industrial de Cutral Co (Foto: archivo).

La solicitud de la asistencia financiera que formalizó la cooperativa El Petróleo ante el ente ENIM por 70 millones de pesos está a la espera de que los Concejos Deliberantes de ambas ciudades la autoricen. El destino de los fondos será la puesta en marcha de una expendedora de combustible para montarla en el predio que tiene la cooperativa en el parque industrial de Cutral Co.

La cooperativa que está dedicada a prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en las dos ciudades y de media distancia, formalizó el pedido de solicitud de un préstamo por 70 millones de pesos.

El director ejecutivo por el ENIM, Cristian Perotti, confirmó que, el pedido debe pasar por el legislativo de ambas ciudades porque tal como lo marca la ordenanza que rige el otorgamiento de empréstitos del organismo intermunicipal, si el monto es superior a los cinco millones debe pasar por la autorización de los ediles.

“Una vez que lo traten los concejos que justo ahora están en receso, creemos que no habrá obstáculo para salga aprobado porque la cooperativa El Petróleo ha tenido un cumplimiento impecable”, dijo Perotti. Es una de las “pocas empresas” que tuvo ese comportamiento en todas las asistencias que solicitó.

El objetivo del dinero al que se puede acceder a través del ente, sumado al aporte propio de la cooperativa es la puesta en marcha de una expendedora de combustible en el predio que la cooperativa tiene en el parque industrial de Cutral Co, hacia la salida oeste del ejido urbano sobre la calle Domingo Savio y frente a la ruta 22.

“La idea es que se generarán más fuentes de trabajo, al margen de que ellos necesitan del consumo de combustible, pero lo más importante es que se diversificarán un poco en su actividad”, describió el directivo.

La ubicación geográfica además significará darle otra alternativa para quienes ingresan desde el oeste de la provincia, por la ruta 22.

La cooperativa de transporte sufrió un fuerte parate en el comienzo de la pandemia cuando no estaban autorizados, en especial, los viajes de media distancia que era el servicio más rentable que tenía. Tiene autorizado los tramos hacia Zapala y Neuquén, con varias frecuencias diarias. Mientras que el servicio interurbano –Cutral Co y Plaza Huincul- no le resulta redituable.

En el caso de Cutral Co, el proyecto tomó estado parlamentario en el período ordinario y está en la comisión especial ENIM para su análisis.