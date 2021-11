La Escuelita: las defensoras insistieron con fallas legales para pedir la absolución

En la tercera jornada de alegatos en favor de la absolución de 9 de sus representados en el juicio La Escuelita, las defensoras públicas Celia Delgado y Gabriela Labat insistieron ante los jueces en la falta de pruebas para condenar.

Aclararon que no reivindicaban la teoría de los dos demonios ni postulaban la mendacidad de los familiares de las víctimas al declarar, y a continuación apelaron con crudeza a todos los elementos disponibles para exigir la libertad de sus asistidos.

Le recordaron a los jueces, por ejemplo, que debían ser imparciales y les aconsejaron no dejarse llevar por el relato emocional desprovisto de base probatoria, que es la base de la hipótesis de la defensa: la orfandad probatoria en todo el juicio, desde la instrucción.

Aseguraron que el jefe de Inteligencia del Comando, Oscar Lorenzo Reinhold, pudo no conocer qué destino tenían las secuestradas que entregó al centro clandestino de Bahía Blanca. “Es posible que no conociera el plan criminal del principio al fin, ni el destino final” que podían tener las cautivas llevadas encapuchadas y de noche, a Bahía Blanca.

“No queremos decir que era un santo y no sabía nada”, aclaró Delgado, al tiempo que agregó que como desde los 16 años Reinhold se formó bajo los reglamentos militares, podía considerar que las órdenes no revestían ilicitud ni que no podría ser juzgado por eso.

“Exceptúo las acciones crueles y aberrantes” de este análisis, aclaró. Antes, indicó que como Reinhold fue uno de los exculpados por la ley de Obediencia Debida antes de que la ley fuera declarada insanablemente nula, debía ser absuelto porque ya fue juzgado y liberado “en cumplimiento de efectos jurídicos” producidos durante el gobierno democrático posterior a la dictadura.

Mientras insistían con instrumentos técnicos – legales, le reclamaron a los jueces que no podían llegar a otra conclusión que no fuera la absolución para todos sus defendidos.

Criticaron que se responsabilizó de los secuestros y torturas al subcomisario de la Federal, Jorge Soza porque no pudieron llevar ante la justicia al comisario Jorge Ramón ”el Perro” González (fallecido).

Hay “obcecación” en incriminar a Soza, sostuvo la defensora Gabriela Labat, quien detalló que los sobrevivientes de este tramo no identificaron al subcomisario de la federal ni en el traslado a los centros clandestinos ni en la delegación de la Federal. Arguyó que el segundo de la Federal trabajaba de día y no podía ser responsable de lo que ocurría en la noche.

El momento de las defensas

5/11/2021 El alegato defensista comenzó el viernes, con el equipo de Celia Delgado y Gabriela Labat, a cargo de 9 de los 15 acusados en este juicio.

10/11/2021 La defensa pública de Pablo Repetto y Sabrina Ascani Torres inician después de Delgado – Labat. Representan a los 4 militares de Inteligencia de Bahía Blanca y al civil de Inteligencia, Raúl Guglielminetti.

El último alegato defensista del abogado particular Walter Tejada, en defensa del militar Walter Bartolomé Tejada

24/11 Palabras finales de los imputados. Por zoom, como las indagatorias

01 /12/2021 Los jueces darán a conocer el veredicto, la parte resolutiva de la sentencia (condenas o absoluciones)