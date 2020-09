La estafaron al intentar vender un juego de living por internet

“Me estafaron cuando intenté vender un juego de comedor por internet. Y en esta época en la que hay tanta desesperación de la gente en vender cosas, aparecen estos vivos que piensan en todo”. Adriana Alarcón jamás imaginó que un intento de venta terminaría en un peregrinaje por su banco y la Fiscalía de Bariloche.

Tres personas de Córdoba, de 23, 25 y 38 años, están imputadas por el delito de estafa en grado de tentativa. El fiscal Tomás Soto ya solicitó la formulación de cargos.

Todo comenzó a fines de febrero cuando la mujer decidió poner en venta un juego de comedor de algarrobo a través de Facebook. “Una persona que dijo estar interesada se comunicó con mi marido. Le dijo que estaba en Roca pero que en unos días, vendría a Bariloche a buscarlo”, contó la mujer.

En un segundo llamado, el presunto comprador insiste en que estaba realmente interesado en la compra y quería hacer un depósito a modo de seña para reservar los muebles. “Nos dijo que nos depositaría 20.000 pesos -el valor total era de 35.000-. Le pasamos el CBU y eso fue todo. A las dos horas, me llama mi marido diciéndome que el muchacho había intentado depositar pero que mi cuenta estaba como bloqueada”, expresó.

“Nos mandó hasta una captura de pantalla –agregó- y nos dijo que se comunicarían del banco para destrabar la cuenta”.

La pareja se dirigió al cajero del banco donde recibió una nueva llamada telefónica. “Me dijeron que me llamaban del call center del Banco Galicia, que tenía un depósito pero tenía que destrabar la cuenta para poder ver el monto reflejado. Me pidieron que cambie la cuenta. Lo hice y me aparecían los 20.000 pesos. Por eso nunca dudé y de hecho, retiré 10.000 ara ir a comprar”, puntualizó.

A los dos días, la mujer volvió al cajero pero no solo la cuenta estaba en cero sino que detectó que tenía un préstamo por un monto de 310.000 pesos, monto que inmediatamente fue transferido a las cuentas de los tres imputados

“Lo tramitaron on line. En el banco, me dijeron que la culpa era mía por haber cambiado la clave. Yo pequé de ignorante pero el banco dio la plata sin ninguna garantía”, contó y recordó que en noviembre del año pasado, solicitó un préstamo de 20.000 pesos que le fue denegado con el argumento de que “no estaba calificada”.

Desesperada, Alarcón radicó la denuncia en la Fiscalía 2, donde le indicaron que pidiera un extracto bancario. “Pagaron servicios, teléfonos y la investigación dio con tres personas de Córdoba. No solo me pasó a mí. Está pasando mucho. La gente debería denunciar y los bancos implementar otras medidas para evitar estas cosas. Por suerte, mi causa está avanzada: me saco el sombrero con la Fiscalía 2 (Soto y Gerardo Miranda) y el abogado Leandro Lescano que me contuvieron”, planteó.