La expectativa en la previa del Yo Corro

Ya está todo listo para el inicio del Yo Corro, la carrera que ya es una gran fiesta recreativa de carácter familiar entre Neuquén y Cipolletti y está organizada por editorial Río Negro. En esta nueva edición los más chicos tendrán un protagonismo especial.

Pasadas las 8.30 arrancó el precalentamiento en Cipolletti en la playa de estacionamiento del Casino. Esta tarea está siendo coordinada por el personal del ministerio de Deportes. Otros corredores hacen pequeños trotes.

Vale recordar que Yo Corro surgió en el marco de una campaña de bien público de editorial Río Negro bajo un tinte sustentable, como una forma de promover la vida saludable y el deporte al aire libre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Mientras llega la hora de largada, que está prevista para después de las 9 hacia el Paseo de la Costa, algunos de los participantes nos contaron cómo están viviendo esta previa:

"Nos largamos hace poquito a correr, esta es mi segunda carrera vine con toda mi familia y esta es la segunda carrera que hago hasta ahora. Me he dedicado a otros deportes y ahora me dedico a esto. Estuve andando en bici, en la compañía de mis hijos y esperando este día. Hay mucha gente, la idea es llegar y hacer lo mejor posible", dijo Hugo Córdova de 38 años, de la ciudad de Plottier, inscripto en la categoría 10k.

Laura Guzmán corre con un equipamiento especial. Se trata de unas botas kangoo jumps, un calzado especial con resortes que le beneficia en cuanto a salud. "Hace un año que empecé este deporte, a usarlo en carreras y es genial. Vine con mi hermano y vamos por más. Corro porque me gusta y vine a disfrutarlo en familia", agregó.



La idea es disfrutar también para Matías Martínez, quien hace su primer Yo Corro. "Es un evento muy lindo donde se reúne mucha gente con buena energía y buenas vibras. Esto contento y ansioso porque empiece. Salí a entrenar todos los días y probar, no me exigí demasiado", narró mientras el público se encaminaba hacia la línea de salida.