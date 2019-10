La familia del niño baleado en Cutral Co contó cómo fueron los hechos

“Hay mucha delincuencia, mucha violencia, y se termina llevando la vida de criaturas que no tienen la culpa de nada, que tienen todo un futuro por delante, que no tienen maldad”. Juan Gabriel y Gedeón Pérez, los tíos de Luciano Axel Fuentes, dijeron ayer que la muerte del niño “destruyó nuestra familia, nuestro hogar”.

Gedeón relató a “Río Negro” que estuvo presente en el momento en que el niño de 8 años recibió el disparo en la cabeza, el pasado lunes a las 15 en Cutral Co.

Dijo que estaba en la vereda de casa y escuchó disparos. Conversaba con los vecinos cuando su sobrino se acercó. “Escuché un silbido. Los vecinos se tiraron al piso. Y Luciano me dice: ‘Ayudame que me duele’”.

Agregó que “lo agarré y me lo llevé a mi vehículo. Mi hermano me ayudó para que no mueva la cabeza ni nada. Cuando llegamos al hospital (de Cutral Co) estaba con vida”.

Por la gravedad de su estado lo trasladaron a Neuquén, donde falleció por la gravedad de la herida.

Juan por su parte dijo que “estamos pasando momentos muy difíciles como ciudad, como provincia, como Nación. Hay mucha delincuencia, mucha violencia, y se termina llevando la vida de criaturas que no tienen la culpa de nada, que tienen todo un futuro por delante, no tienen maldad”.

“Nos lastiman como familia, destruyeron nuestro hogar”, agregó. “Si la justicia no ve nada, no hace nada, la sangre corre y la violencia trae más violencia”. Pidió “que la sociedad cambie, tomemos conciencia de lo que nos estamos perdiendo”.

Agradeció “a nuestra familia y a todos los que nos apoyan”.

Cuando hablaron con este diario, Juan y Gedeón no sabían que estaba cortada la ruta 22 en el acceso a la comarca petrolera.

El de Luciano es el octavo homicidio del año. A los seis que se resumen en el cuadro que acompaña esta página se agrega la muerte de un asaltante al cual le disparó un policía, el 20 de enero.