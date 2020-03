La Fórmula 1 tuvo su prueba virtual

Pilotos de Fórmula 1 participaron ayer de manera informal de una prueba virtual que experimentados cibernautas desarrollaron en un videojuego para matizar la espera, porque el brote de coronavirus obliga a la suspensión oficial de la principal categoría del automovilismo en el mundo.

Organizado por la empresa Veloce eSports, cofundada por el francés Jean Eric Vergne, los pilotos hicieron un simulacro de una prueba en el juego F1 2019, en el circuito de Sakhir, que habitualmente se utiliza para disputar el Gran Premio de Bahrein.

Participaron de la iniciativa, dividida en dos pruebas, el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Esteban Gutiérrez (ex Sauber y Haas), el canadiense Nicholas Latifi (Williams), el belga Stoffel Vandoorne (ex McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (ex Renault), entre otros.

Inclusive, el arquero del Real Madrid, el belga Thibaut Courtois, se dio el gusto de intervenir en las pruebas virtuales, cumpliendo una destacada tarea en la primera de ellas.

Dani Bereznay, habitual simulador que interviene con un Alfa Romeo, y el debutante Cem Bolukbasi, quien se sentó a bordo de un virtual Renault, se adjudicaron las pruebas.

La temporada 2020 de la Fórmula 1 Internacional se encuentra virtualmente interrumpida .

El certamen tenía que empezar el pasado domingo 15 con la realización del Gran Premio de Australia, en Melbourne, pero se canceló cuando los equipos estaban en el circuito listos para empezar a cumplir con los entrenamientos.