La hermana de Britney Spears rompió el silencio: «La apoyo desde antes que existiera el hashtag»

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn, explicó ayer en una historia de Instagram que si bien no apoyó "públicamente" a la artista que la semana pasada compareció virtualmente ante la justicia por su tutela legal, su apoyo viene de "mucho antes de que existiera el hashtag" #FreeBritney y seguirá respaldándola "mucho después".

"Quizás no la apoyé de la forma en que el público quisiera, que es un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurar que siempre apoyé a mi hermana", dijo Jamie Lynn refiriéndose al movimiento #FreeBritney.

En videos compartidos en sus historias de Instagram, la joven de 30 años explicó el por qué de su silencio luego del testimonio de Britney, en el que solicitó terminar con la tutela de su padre.

"Sentí que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto", dijo Jamie, según recogió el sitio especializado norteamericano The Hollywood Reporter.

"Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir -añadió- siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que necesito decir".

Durante su comparecencia virtual, Britney leyó una declaración preparada y compartió que siente que su tutela de 13 años es "abusiva" y le impide llevar "una vida plena". Además, la comparó con el tráfico sexual.

Entre las quejas que compartió estaba la obligación a actuar en una gira de 2018, el cambio de medicación sin su consentimiento y la falta de permiso para ir a un médico para que le quitara el DIU y así poder tener un bebé y casarse. Dijo que su equipo "debería estar en la cárcel" por la forma en que la ha tratado.

Aunque Jamie Lynn no se refirió a la declaración de su hermana, insistió en que "solo ha amado, adorado y apoyado" a Spears y que fue solidaria a puertas cerradas.

"Esta es mi maldita hermana mayor antes de toda esta mierda. No me importa si quiere huir a la selva y tener un trillón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes. Solo me preocupa su felicidad", dijo.

Y agregó: "Si termina la tutela o viaja a Marte o cualquier otra cosa que quiera hacer para ser feliz, lo apoyo al 100 por ciento porque apoyo a mi hermana".

Agencia Télam