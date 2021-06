Qué dijo Britney Spears ante la Justicia, para liberarse de la tutela de su padre

La cantante relató que no puede ni siquiera decidir sacarse el DIU o tener hijos.-

Desde hace 13 años, la estrella del pop Britney Spears pelea por recuperar sus derechos personales, recortados por su padre, Jamie Spears, a partir de una tutela interpuesta por la Justicia, que le cercena muchas de las libertades personales.

Es por eso que la artista quiere tener nuevamente las riendas de su vida. Así sucede que Britney compareció este miércoles frente a la juez Brenda Penny, para solicitar el fin de esa custodia paterna.

La audiencia fue pedida por ella misma, y su testimonio conmovió a los presentes y al público que la sigue, encabezando el movimiento #FreeBritney.

"No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida", contó la cantante en un apasionado testimonio, dado de forma remota.

Desde 2008, el señor Spears junto a un fideicomiso han supervisado por decisión judicial todo lo que concierne a Brtiney: desde sus finanzas hasta los detalles más minúsculos de la vida de la cantante, a partir del colapso nervioso que sufrió de manera pública.

"Mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, deberían estar en prisión" aseguró Spears sobre su realidad.

El abogado de la estrella pop, Samuel Ingham, dijo que el testimonio de su clienta "no fue editado, filtrado ni controlado".

"Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero mi vida de vuelta. Ha sido suficiente", expresó la artista. Agregó, además, que el alcance de su tutela es tan invasiva que no puede decidir sacarse el DIU o tener más hijos.

También indicó ante el tribunal que quiere reducir su tiempo con el psiquiatra, ya que "me obligan a ir tres veces por semana" y que ella "no cree en la terapia". "Siempre he pensado que puedo llevar mis problemas a Dios", añadió.

Por su parte, el señor Spears ha respondido lacónicamente al dramático testimonio de su hija. El abogado que lo representa afirmó que el tutor lamenta "verla sufriendo y con tanto dolor".