La historia del cajón de manzanas en la millonaria obra de Antonio Berni

La imagen es magnífica, tan profunda que inquieta. Posiblemente lo que inquiete sea el grado de contemporaneidad de un óleo que fue pintado hace décadas. Juanito tiene cerrado los ojos, las cejas arqueadas, la cabeza apoyada sobre el brazo derecho y un rictus que podría intuirse de desazón. Lo rodean distintos residuos y animales inescrutables.

Juanito, arquetipo del pintor Antonio Berni, uno de los más grandes que dio nuestro país, descansa sobre la tapa de un cajón de Kleppe, una tradicional empresa frutícola de nuestra región. Esa imagen, paradigmática para el arte argentino, se transformó en noticia hace unos días dado que “Juanito dormido” (fechado en 1974) se vendió en la casa Sotheby’s de Nueva York en 441 mil dólares, convirtiéndose en la obra mejor pagada de la saga “Juanito Laguna” de Berni.

En estos días aciagos del Covid, una amiga lo sorprendió a Enrique Kleppe, el dueño de la firma, avisándole que la obra saldría a la venta en Nueva York. Pero más le sorprendió que “Juanito dormido” resultara la obra mejor vendida de Berni desde 1998, cuando la “La Fogata de San Juan (1943)” se subastó en Christie’s por 468 mil dólares. Ese niño descansando sobre la marca de su empresa deambuló a menudo por la cabeza de Enrique, pero desgraciadamente “fue una larga historia de encuentros y desencuentros”. ¿Cómo llegó el trascendental Juanito a dormir sobre la tapa de un cajón de Kleppe?

“Siempre me interesó el arte y, a principios de los ’70, conversando acerca de la obra de Berni con mi entonces amigo Rómulo Macció, (uno de los creadores de la “Nueva Figuración” Argentina), fue él quien me propuso visitar el estudio de Berni. Lamentablemente, el tiempo pasó y nunca llegamos a concretarlo, pero siempre me quedó la duda de si esa visita, que finalmente no se dio, tuvo relación con el cuadro”. Berni presentó en sociedad “Juanito dormido” en 1974, en épocas duras para el país pero de bonanza económica para la actividad frutícola de la región.

“Algún tiempo después me enteré de la existencia del cuadro por una copia impresa que llegué a tener. No me explico cómo entonces no se me ocurrió tratar de tomar contacto con el original”, cuenta Enrique. Pero todo no terminó allí, porque los desencuentros continuaron.

El cuadro se subastó en la casa Sotheby’s de Nueva York.

“En 1997 la obra salió a remate y me fui de cabeza a verla. Aunque muy lejos del precio al que ahora se subastó en Nueva York, era bastante cara y no me animé a comprarla. Desgraciadamente, recién al día siguiente del remate me di cuenta que debería haber hecho el esfuerzo para tenerla en la oficina, donde hubiera sido icónica. La tercera oportunidad se me presentó hace algunos años, cuando supe quién era el dueño de entonces, y que podíamos hablar al respecto. Pero en ese momento, la actividad frutícola distaba de estar próspera, de modo que también la dejé pasar, probablemente sin perder la esperanza de que algún día pudiera concretarse la que quizás haya sido la intención de Berni”.

Enrique cuenta un detalle de la obra que no termina de verse con claridad en las fotos. “No llega a distinguirse que la tapa (no un cajón) donde se apoya Juanito, es real, no está pintada, lo mismo que muchos otros elementos del cuadro”.

Ocurre que la obra en parte es un collage, que incorpora distintos elementos (óleo, papel maché, telas de ropa, latas destrozadas y chatarra, piezas de plástico y la mismísima tapa de un cajón de manzana) que Berni recolectaba con el objetivo de construir una narrativa con elementos propios del ámbito, para hacer así que el personaje estuviese relacionado con su realidad concreta. “Juanito dormido”, que Berni donó en vida a la Liga Argentina por la Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), llevará en su esencia una parte de la región al primer nivel del arte mundial.

Los Kleppe son una marca registrada en la fruticultura de aquí y de muchas latitudes. El padre de Enrique, Knut Olai Kleppe, “fundó la empresa en 1932 y complementariamente abrió, junto con el cónsul sueco en Rio de Janeiro, otra firma en Brasil, donde había vivido antes de radicarse en Argentina.

Eso facilitó el temprano intercambio de fruta entre los dos países”. Luego, en 1946, Knut Olai inició un empaque propio en Cipolletti y la empresa se convirtió en una de las principales exportadoras de frutas argentinas. Su fallecimiento, en el ‘66, fue un punto de inflexión.

“La firma sufrió un bajón y yo tuve que abarajarla, pero entre 1972 y 1980 tomé distancia, intentando compatibilizarla con mis inquietudes anteriores (recientemente me había graduado en filosofía por la UBA y obtenido una beca del CONICET). Pero todo cambió a fines de los ‘70, cuando la “tablita” de Martinez de Hoz produjo la primera de las grandes crisis del sector, y tuve que aceptar que la fruta era un caballo encabritado del que había que bajarse o montarlo en serio. A partir de ahí, nos reorganizamos profundamente, logrando integrar un valioso grupo técnico y humano”.

Los años pasaron, se superaron otra dos grandes crisis (“la de 1998- 2001 y la de 2013-2019”), y Kleppe llegó a transformarse en un referente que exporta a 35 países en 4 continentes.

-¿Lo alegra que el nombre de su familia circule por las ligas mayores del arte mundial? - “No me parece lo más importante. Frente al desenlace, me atraviesan sentimientos diversos. Me alegra que el arte argentino -y el latinoamericano en general- se reconozca internacionalmente, y también el brillante resultado para el ex dueño de la obra. Pero me entristece el fin definitivo de mis viejas fantasías acerca de la obra y que se haya ido del país. Me encantaría que lo hubiera comprado alguno de nuestros museos”.